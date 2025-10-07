Dorian Popa s-a căsătorit. Cine este și cu ce se ocupă Andreea, femeia care l-a făcut pe artist să spună marele DA după doar un an de relație

Ultima oră
07 oct. 2025 | 17:32
de Ionuț Vieru

Dorian Popa s-a căsătorit în secret în Maldive cu Andreea, o tânără studentă la Medicină

În showbizul românesc, surprizele nu lipsesc niciodată, însă una dintre cele mai neașteptate vești vine de la Dorian Popa. Artistul, cunoscut pentru energia sa debordantă și pentru viața intens expusă în mediul online, a făcut un pas uriaș în plan personal. După doar un an de relație, cântărețul și vloggerul și-a unit destinul cu Andreea, o tânără ambițioasă care a reușit să-l cucerească complet.

O nuntă ca-n filme, pe o plajă din Maldive

După o perioadă în care și-au ținut povestea de dragoste departe de ochii curioșilor, Dorian Popa și Andreea au spus „da” într-un cadru de poveste. Cei doi s-au căsătorit în Maldive, alegând o ceremonie intimă, restrânsă, departe de agitația orașului și a lumii mondene.

Ceremonia a avut loc chiar pe plajă, în fața apusului, cu doar câțiva oameni apropiați de față. Nunta lor a fost una simplă, dar plină de emoție, punând accent pe bucuria sinceră a momentului, nu pe fastul obișnuit al evenimentelor mondene.

Gestul a venit la doar câteva luni după ce artistul și-a cerut iubita în căsătorie, în luna iunie. De atunci, cei doi au pregătit discret detaliile ceremoniei, alegând să transforme visul unei nunți romantice în realitate.

Andreea, tânăra care l-a făcut pe Dorian Popa să spună „da”

Puțini știau cine este, de fapt, Andreea, femeia care i-a cucerit inima lui Dorian Popa. Tânăra are 26 de ani și este studentă la Facultatea de Medicină din București, unde se pregătește pentru o carieră în chirurgie.

Departe de lumina reflectoarelor, Andreea este o persoană discretă, ambițioasă și dedicată studiilor. A fost surprinsă de mai multe ori în imagini postate de Dorian, îmbrăcată în halat alb, în timpul practicii la spital sau în cadrul unei clinici de înfrumusețare.

Relația celor doi a crescut natural, într-un ritm firesc, iar cei apropiați spun că artistul și-a găsit în Andreea un sprijin constant. Ea îl încurajează în proiectele sale, îl susține și îi oferă echilibrul de care avea nevoie.

Diferența de vârstă nu i-a împiedicat să-și construiască fericirea

Deși între cei doi există o diferență de vârstă de 11 ani, acest aspect nu a reprezentat niciodată un obstacol. Dorian Popa, care are 37 de ani, este recunoscut pentru energia și optimismul său, iar Andreea pare să aducă în viața lui stabilitatea și calmul de care artistul avea nevoie.

Cei doi au numeroase pasiuni comune, printre care sportul și grija pentru un stil de viață sănătos. Se antrenează împreună în sala de fitness și profită de orice moment liber pentru a petrece timp unul cu celălalt.

„Fac parte din liga soacrelor mari. Știam ce se va întâmpla acolo, doar Andreea nu știa. A fost o surpriză totală pentru ea. Să fie fericiți ei în primul rând, eu oricum sunt fericită. Îmi doresc să trăiesc și să mă bucur de următorii nepoței”, a declarat mama lui Dorian Popa pentru Spynews.ro, confirmând astfel momentul emoționant trăit de fiul ei.

O dragoste care a crescut rapid, dar sigur

Dorian și Andreea s-au cunoscut în urmă cu aproximativ un an, iar relația lor a evoluat rapid. Deși provin din lumi diferite — el din industria artistică și ea din domeniul medical — cei doi au reușit să găsească echilibrul perfect între carieră și viața personală.

Tânăra medicinistă a devenit o prezență constantă în viața artistului, iar fanii au observat schimbarea pozitivă din comportamentul lui Dorian, care pare mai liniștit și mai fericit ca niciodată.

