Alina Ceușan a rupt tăcerea despre divorțul celei mai bune prietene ale sale, Carmen Grebenișan: „Cea mai bună decizie” VIDEO EXCLUSIV

În urmă cu doar câteva zile, cunoscuta creatoare de conţinut, fostă concurentă Survivor România, în vârstă de 31 de ani şi-a anunţat fanii că divorțează de soţul ei Alex Militaru, la nici trei ani după ce s-au căsătorit la starea civilă şi că se va muta din apartamentul din Bucureşti, unde locuiau împreună. Carmen a subliniat că este vorba despre o decizie raţională, luată după o perioadă de timp în care ea și Alex au reflectat asupra relaţiei lor.

Prietena sa cea mai bună, Alina Ceușan a fost prezentă ieri, 4 aprilie, la noua colecție 4F, fiind Ambasador al acestei campanii. Aceasta ne-a vorbit în exclusivitate pentru Playtech Știri despre divorțul lui Carmen Grebenișan.

Alina Ceușan este Ambasadorul 4F, fiind o colaborare globală. Este primul său proiect internațional pentru 2024. Așadar, Alina a prezentat noua colecție 4F și o putem vedea atât în reclamele și panourile din România, dar și din Polonia. Această colaborare i se potrivește perfect mai ales că este pasionată de sport. Influencerița a făcut înot de performanță și nu ratează nicio zi de antrenament în sala de fitness:

Alina Ceușan ne-a dezvăluit dacă a avut vreodată probleme cu greutatea:

„Nu am avut neapărat probleme cu kilogramele. După sarcină am avut câteva kilograme în plus pe care le-am dat jos în decursul a 2 ani, destul de natural și destul de greu. Mai mult decât atât, nu am avut probleme.

Am o greutate absolut normală, mă bate Dumnezeu dacă zic altceva. Contează mult dieta, antrenamentul, încrederea în tine. Mai merg cu Carmen la antrenamente, ne face plăcere chestia asta.”, ne-a declarat Alina Ceușan în exclusivitate pentru Playtech Știri.