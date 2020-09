Alina Ceușan a luat foc! S-a certat violent: „Vă mănânc pe toate”

Alina Ceușan, una din cele mai importante influencere din România, a născut zilele trecute. Frumoasa blondă a decis să împartă cu fanii pe instagram momentele de după naștere. Numai că lucrurile nu au fost așa cum Alina și-ar fi dorit.

Alina Ceușan, fosta concurentă de la ”Asia Express, a devenit de curând mămică. În vârstă de 28 de ani, Alina Ceușan a născut, pe 15 septembrie, un băieţel perfect sănătos care a primit numele de Rock. Blonda povestit despre operația de cezariană prin care a trecut dar și despre cum se simte acum, de când a devenit mamă.

Mulți dintre cei care-i urmăresc au reacționat pozitiv la ipostazele publicate de Alina pe Instagram. Numai că, printre cei care-i urmăresc instantaneele publicate, s-au găsit și persoane care să o critice. Printre aceștia și câțiva fani care au decis să critice dur pozele postate de blondă. Unul din comentarii, în schimb, a fost cireașa de pe tort care a scos-o din minți pe blondă.

”Mă uit la story-urile tale non-stop de când ai născut, în 3 sferturi din ele ești singură. Unde e copilul? Că în afară de două trei selfie-uri prin care îi faci reclamă și publicitate, altceva nu am văzut. Nu înțeleg de ce voi, influencerii, vă înmulțiți!? Și așa nu aveți timp să vă creșteți odraslele.

Au fost multe comentarii răutăcioase la adresa blondei, iar mulți i-au luat apărarea Alinei pentru cele postate. Dar unele dintre comentariile răutăcioase au determinat-o pe Alina să răspundă, amenințând chiar cu blocarea unora din cei care au postat.

„Nu am înțeles? Am menționat ieri că Rock a fost la screening timp de două ore dimineața, în rest imediat după intervenție, când am ieșit din Terapie Intensivă, a fost tot cu mine zi- noapte, eu l-am schimbat, l-am alăptat, m-am pompat, lucru care ți-l pot confirma cei de la Regina Maria.

Și chiar se mirau că nu îl dau pe secție. Dar nu înțeleg de ce te f**e pe tine grija, mai pe românește, că m-ai și enervat, unde e copilul, îl postez cât simt eu și chiar cred că l-am postat mult. Cum era: „Nu mai judecați o mama că stă pe telefon în parc, poate caută rețete pentru cel mic sau poate stă pe Instagram că are un minut pentru ea, tzatză bârfitoare ce ești. Primordial: nu a fost treaba ta unde e copilul meu. Punct. Că aleg să ți-l arăt e altceva. E un privilegiu pentru tine. Nu pentru mult timp, că-ți vei lua block.”, a încheiat Alina Ceușan pe Instagram, ca răspuns, în comentariul „fanei”.