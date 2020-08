Alimentul pe care trebuie să îl consumi o dată pe zi. Are beneficii numeroase, dar românii nu știu asta

Există un aliment care ar trebui consumat cel puțin o dată pe zi. Este vorba despre roșii. Acestea au numeroase beneficii, dar mulți dintre noi nu știm asta. Roșiile sunt benefice pentru organism indiferent dacă sunt consumate crude, gătite, în sosuri, supe sau salate.

Peste 80% spun că mănâncă roșii cel puțin o dată pe săptămână, sub diferite forme. Fie că sunt adăugate în salate, în supe sau sosuri, roșiile sunt gustoase, aromate și sunt disponibile într-o mulțime de soiuri. Cel mai important aspect este că sunt foarte sănătoase pentru noi.

Roșiile sunt bogate în antioxidanți și vitamine și concureaza cu citricele in privinta continutului de vitamina C, dar conțin și vitamina A si antioxidanti. Beta-carotenul, luteina si licopenul sunt trei dintre substantele care au un rol important in detoxificarea organismului uman. Alti nutrienti pe care ii contin rosiile sunt: postasiu, biotina, vitaminele B6, B3 si B1, vitamina E, magneziul, fierul si zincul.

Roșiile mențin oasele sănătoase

Mai multe studii au demonstrat că licopenul din acestea întârzie apariția osteoporozei în perioada de premenopauză. De asemenea, roșiile conțin o cantitate considerabilă de calciu și vitamina K. Aceste elemente nutritive sunt importante pentru consolidarea sistemului osos ți refacerea oaselor în caz de ruptură.

Antioxidanții din roșii pot curăță tenul acneic, mixt sau gras. De asemenea, cu roșii se poate prepara măști pentru față. Pielea este ajutată șî de la interior, consumul regulat de roșii ajutând celulele din tegumente să se regenereze și grăbește eliminarea toxinelor. Și vitamina A din roșii vine în ajutorul pielii, părului și unghiilor. Acestea vor fi hidratate și se vor întări.

Rosiile, benefice pentru inimă și rinichi

Roșiile conțin vitamine din grupa B care, alături de potasiu, reduc nivelul colesterolului și echilibrează tensiunea arterială. De asemenea, consumul de roșii diminuează riscul de infarct și de tromboză.

Roșiile au și efect diuretic, iar unele studii arată și că persoanele care consumă roșii au mai puține șanse să facă pietre la rinichi.

Rosiile ține cancerul la distanță

Bogate în antioxidanți și fitonutrienti, roșiile ajută la lupta cu radicalii liberi, susțin dezvoltarea celulelor sănătoase și stopează multiplicarea celulelor canceroase. Studiile confirmă puterea roșiilor de prevenție în cazurile de cancer de prostată și cancer de sân.

Nu în ulimul rând, femeile care alaptează trebuie să ști că substanțele active din roșii, chiar și gătite, au o putere mai mare să ajungă în lapte și să transmită conținutul foarte important de antioxidanți bebelușului.