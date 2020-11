Alimentul pe care toți românii trebuie să îl consume toată iarna. E aur curat pentru sănătate

Medicul nutriționist Mihaela Bilic a numit într-o postare pe pagina sa de socializare un aliment pe care toți românii trebuie să îl consume iarna. „Nu sunt multe produse care pentru câțiva lei să ne aducă atâtea bunătăți în organism.”

Dr. Mihaela Bilic, despre conserva de pește – alimentul pe care toți românii trebuie să-l consume toată iarna

Un aliment pe care medicul îl laudă este banala conservă de sardine, cu omega-3 și calciu la un loc, atât de importantă pentru organism.

„Pentru ca e postul Craciunului, vorbim de peste mult mai des. Si pentru ca e anotimpul rece, avem nevoie de mai multe grasimi. Apare firesc recomandarea sa mancam peste gras, macar de 2 ori pe saptamana spun nutritionistii. Nu cred ca mai e nevoie sa ridic in slavi efectele benefice ale acizilor grasi omega-3: scad inflamatia, reduc trigliceridele si ateroscleroza, fluidifica sangele si sustin functia cerebrala.

Ideal ar fi sa mancam peste gras pentru omega-3, nu sa-l luam din farmacie. Si daca somonul sau tonul nu sunt atat de accesibili ca pret, macroul, heringul, sprotul sau sardina sunt la indemana oricui. Nu e nevoie ca pestele sa fie proaspat, varianta congelata sau in conserva e la fel de sanatoasa”, a scris specialistul pe paagina sa de Facebook.

Conserva în sos tomat, un bonus: fierul

„Vreau sa laud in mod special sardina, un peste mic care se hraneste cu alge si plancton, fara risc de contaminare cu metale grele asa cum se intampla la pestii mari. Varianta in conserva, pentru ca e mancata cu tot cu oase, are si avantajul de a fi o sursa excelenta de calciu. Acest calciu are o bio-eficienta ridicata, fiind absorbit si utilizat foarte bine in organism.

Iar daca alegeti conserva in sos tomat, mai „primiti” un bonus: fierul, care se absoarbe la cote mari din cauza mediului acid asigurat de rosii. Sper ca banala conserva de sardine sa capete acum alta valoare in ochii vostri, pentru ca nu sunt multe produsele care pentru cativa lei sa ne aduca atatea „bunatati”, a completat aceasta.

Beneficii pește din conserve

Deși ai fi tentat să crezi că peștele din conserve nu este la fel de sănătos precum cel proaspăt, află că răspunsul este exact invers. Nutriționistul Luminița Lavinia Florea a oferit câteva explicații pentru CSID.ro.