Alimentul cu care Irina Loghin a înlocuit carnea, pe care a exclus-o din alimentație de 50 de ani: ”Cumpăr din Piața Obor”. Sfaturile ei pentru Postul Paștelui EXCLUSIV

Marea doamnă a muzicii populare românești, Irina Loghin, arată impecabil la vârsta sa, de 85 de ani. Care este marele secret? Artista ne-a vorbit, în exclusivitate pentru Playtech Știri, despre stilul de viață sănătos, despre dieta pe care o are încă din anii comunismului, de mai bine de 50 de ani. În interviu ne-a povestit cu drag și despre frumușica nepoțică: ”E lumina ochilor mei”, spune ea cu emoție.

Dacă mergeți la cumpărături, în Piața Obor, din București, aveți mari șanse să vă întâlniți cu solista de muzică populară Irina Loghin, care vine, adesea, pentru a-și reîmprospăta proviziile de semințe:

”Eu nu mai consum carne de mai bine de 50 de ani, oricum nu mi-a plăcut niciodată, nici în copilărie. Dar, îmi iau proteinele necesare organismului din semințe, pe care le cumpăr din Piața Obor, acolo găsești o varietate. Îmi completez proteina din soia, din migdale, din tot felul de semințe, mai ales de dovleac și de floarea-soarelui, sunt bune și pentru perioada de post, când nu se mănâncă deloc carne. Le spăl, le pun la uscat, le mănânc așa sau le gătesc în diverse rețete. Este de datoria fiecărei persoane să aibă grijă de ea, de sănătate. Eu mereu am avut grijă să nu mă îmbolnăvesc. Nu pot însă nici să le impun oamenilor ce să facă și ce să mănânce, să renunțe la carne, așa cum am făcut eu. Fiecare are un stil de viață, o dietă, cu care s-a obișnuit”, menționează Irina Loghin, în exclusivitate pentru Playtech Știri.

