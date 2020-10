Alimentul care luptă cu succes împotriva diabetului. Foarte puțini români îl consumă

Poate nu știai, dar papaia poate să devină fructul preferat al diabeticilor, întrucât ajută la stabilizarea nivelului de glucoză, natural. Deși s-au spus multe despre faptul că persoanele care suferă de diabet nu ar trebui să consume papaia, mai multe studii arată contrariul.

Alimentul care luptă cu succes împotriva diabetului

Astfel, papaia este o sursă bogată în vitaminele A, B, C și E, dar și minerale precum magneziu, calciu și fosfor. De asemenea, conține papaină, o enzimă care favorizează sistemul digestiv, fibre solubile, dar și antioxidanți.

Datorită componentelor ei nutritive, acest fruct nu este recomandat doar persoanelor cu diabet zaharat, ci și celor ce se confruntă cu constipație și probleme digestive, per general.

Datorită conținutului ridicat de vitamina C, papaia poate să acopere aproape dublul dozei zilnice recomandate. În plus, vitamina C este unul dintre cei mai puternici antioxidanți pe care natura îl oferă. Consumând papaia, persoanele cu diabet își întăresc sitemul imunitar, previn canncerul, dar încetinesc și procesul de îmbătrânire prematură și deteriorarea celulară care rezultă din daunele produse de radicalii liberi. În plus, ea mai sunt îmbunătățite și vederea și sănătatea inimii.

Beneficiile consumului de papaia

Cu toate că este un fruct dulce, iar nivelul zahărului nu este la fel de scăzut ca în cazul mărului, papaia poate să fie consumată, atâta timp cât nu se face exces. De altfel, este și recomandat ca papaia să fie mâncată în porții mici, nu mai mult de o ceașcă, dimineața, însoțită de proteine: iaurt ori brânză dulce, ca să ții sub control nivelul de zahăr și pentru a preveni hiperglicemia.

Astfel, dacă suferi de diabet, mâncând papaia nu vei reuși să ții sub control apetitul, însă acest fruct are capacitatea să reducă nivelul colesterolul rău din sânge datorită vitaminei C, fibrelor și flavonoidelor. În plus, aceste substanțe nutritive previn acumularea de grăsimi pe artere și îmbunătățesc circulația sangvină.

Iar un alt motiv pentru care diabeticii ar trebui să consume papaia este acela că stimulează pierderea în greutate. Diabeticii trebuie să aibă mare grijă cu numărul de kilograme avute. Astfel, datorită numărului mic de calorii și nivelului mare de fibre solubile, este curățat colonul, iar digestia este îmbunătățită, prevenindu-se inflamația și retenția de lichide.

În plus, experţii mai susţin că nu doar fructul în sine aduce zeci de beneficii sănătăţii, dar şi seminţele. Ele conţin flavonide care împiedică instalarea infecţiilor în orgaanism, a bolilor renale, șu luptă cu eficienţă şi împotriva viermilor intestinali la copii.