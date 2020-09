Ingredientele din bucătărie care îți curăță ficatul de grăsimi. Asta trebuie să consume românii, zilnic

Care sunt ingredientele din bucătărie care îți curăță ficatul de grăsimi și ce trebuie să consume zilnic românii, afli din articolul următor. De precizat este că amestecul de bicarbonat de sodiu cu lămâie este considerat un leac universal.

Ingredientele din bucătărie care îți curăță ficatul de grăsimi

Un pahar cu apă în care adăugăm puțin bicarbonat de sodiu și zeamă de lămâie contribuie la reglarea funcțiilor de bază ale organismului, la pierderea în greutate etc. Beneficiile acestui remediu sunt multiple, dar există și contraindicații.

Această combinație de ingrediente este folosită de mulți ani, atât pentru sănătate, cât și pentru frumusețe. Este folosită în cura de detoxifiere, pentru slăbit, pentru frumusețea tenului, dar și pentru dinți.

Bicarbonat de sodiu și lămâie în cura de detoxifiere

Acest amestec de ingrediente are efect detoxifiant. El ajută astfel la eliminarea toxinelor stocate în corp în celulele grase. Contribuie și la detoxifierea ficatului și reglează grăsimile din sânge. El mai furnizează și antioxidanți, potasiul și vitamina C fiind necesare pentru întreaga zi. De asemenea, remediul are proprietăti alcalinizante, deoarece ajută rinichii să elimine acidul din organism.

Bicarbonat de sodiu cu lămâie și apă pentru a slăbi

Acest amestec de ingrediente ajută în mod direct la pierderea în greutate. Restabilește pH-ul alcalin, astfel că organismul începe să elimine depozitele de grăsime. Așadar, un pahar cu apă, la temperatura camerei, cu jumătate de linguriță de bicarbonat de sodiu și zeama de la o lămâie poate face minuni. Acest amestec de ingrediente trebuie consumat dimineața, pe stomacul gol, pentru două săptămâni.

Bicarbonat de sodiu cu lămâie pentru ten

Pentru cei care vor să scape de punctele negre și celulele moarte de pe față, bicarbonatul și zeama de lămâie vor fi de folos datorită efectului exfoliant. Acest amestec se aplică în zona T, acolo unde se remarcă punctele negre, iar după ce se usucă se îndepărtează totul folosind apă rece.

Bicarbonat de sodiu cu lămâie pentru păr

Acest amestec de ingrediente poate fi de folos pentru un păr sănătos. Remediul este recomandat în special persoanelor caare au părul gras deoarece înlătură excesul de sebum. Curăță și părul de produse cosmetice precum fixativul, gelul sau spuma, oferind volum de la rădăcină. Se aplică la rădăcina firelor de păr.

Bicarbonat de sodiu cu lămâie pentru dinți

Amestecul de ingrediente are un efect de albire. Atenție însă că aplicat prea des acesta poate deteriora dinții și gingiile. Trebuie utilizat cel mult o dată pe săptămână, după ce a fost dizolvat într-un phar cu apă.

Contraindicațiile bicarbonatului de sodiu cu lămâie

Folosit în exces, acest amestec de ingrediente se poate transforma într-un inamic. De altfel, în cazul persoanelor care suferă de reflux gastroesofagian, dacă abuzează de bicarbonat de sodiu poate crește riscul de a dezvolta ulcer gastric. Iar pentru cardiaci sau pacienţii cu afecţiuni renale, aportul de sodiu poate dăuna dacă remediul nu este utilizat cu moderație. În plus, specialiştii în stomatologie atrag atenția asupra faptului că bicarbonatul este prea puternic pentru a fi în contact direct cu dinţii şi gingiile nediluat.