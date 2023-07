Alimentele pe care Antonia le consumă cel mai des. Așa își menține silueta perfectă

Când vine vorba de sănătate, știm că există tot felul de diete având la bază anumite alimente. Dar, așa cum spun unii nutriționiști, dietele, sportul și modul de viață, sunt un pachert complet. Se pare că acest desiderat este și al Antoniei, așa că azi aflăm care sunt alimentele pe care Antonia le consumă cel mai des, cu ajutorul cărora vedeta își menține silueta perfectă.

Consumul unei alimentații sănătoase pe tot parcursul vieții ajută la prevenirea mai multo situații complicate de sănătate, și nu numai, dar, cu toate acestea, creșterea producției de alimente procesate, urbanizarea rapidă și schimbarea stilului de viață au dus la o schimbare a modelelor alimentare. În prezent, oamenii consumă mai multe alimente bogate în energie, grăsimi, zaharuri libere, sare, sodiu, iar mulți oameni nu consumă suficiente fructe, legume și alte fibre alimentare, cum ar fi cerealele integrale.

Vezi și: Alimentele pe care Anca Țurcașiu nu le consumă deloc. Așa își menține silueta de invidiat la 53 de ani

După cum bine se știe, regimul alimentar evoluează în timp, fiind influențat de numeroși factori sociali și economici care interacționează într-un mod complex pentru a modela modelele alimentare individuale, iar recomandările din ultimii ani au început să se bazeze pe acest pachet enunțat de specialiști dietele, sportul și modul de viață.

Vezi și: Cum să slăbești rapid cu ‘dieta minții’. Alimentele pe care să le consumi, de fapt

Printre vedetele autohtone care, se pare, are în vedere exact acest desiderat, este și frumoasa Antonia, care declara recent pentru ViVA: ”Încerc să respect anumite principii alimentare, mai ales că fac și sport pentru a mă menține în formă și pentru a avea corpul mult dorit.” În același dialog, fanii au aflat și care sunt alimentele pe care Antonia le consumă cel mai des.

Încă de la prima sa apariție în showbiz-ul românesc, Antonia a reușit să facă furori, iar mai tinerele fane și-au dorit să-i afle rețeta, atât a succesului, cât și a siluetei de invidiat pe care o are și astăzi. Așa se face că, într-un interviu sincer acordat reecent publicației amintite, fanii au aflat care sunt alimentele pe care Antonia le consumă cel mai des:

”Cel mai des mănânc piept de pui la grătar sau vită la grătar cu multe legume, salate. Dar nu înseamnă că nu îmi fac și mici bucurii și nu mănânc și dulciuri sau junk food, de exemplu, dar mult mai rar.

Nu am ținut diete care mi-au dăunat, am fost întotdeauna adepta unui stil de viață din care sportul să nu lipsească și grija față de regimul alimentar, plus genetica, așa că nu am avut fluctuații mari de greutate decât în perioada celor trei sarcini.”, a spus Antonia pentru VIVA.