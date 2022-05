Alimentele pe care Andreea Mantea nu le mai consumă deloc. Așa a slăbit 10 kilograme

Una din cele mai urmărite vedete de televiziune pe rețelele de socializare, este Andreea Mantea. Postările ei sunt urmărite de internauți, mai ales de tinerele domnișoare aspirante la o carieră pe micul ecran. Dar, cum imaginea cu siluetă se ține, vedeta anunța cu ceva vreme în urmă că vrea să schimbe dieta. Motivul era unul simplu, nu-i plăcea ce vedea în oglindă. Zis și făcut, iar tinerele fane s-au grăbit să o întrebe la ce alimente a renunțat pentru a avea o siluetă de invidiat.

După o lungă perioadă departe de casă, filmând la una din producțiile de reality-show, Andreea Mantea lua decizia că a venit momentul unei pauze. Întoarsă în țară, vedeta lua decizia de a se retrage pentru o perioadă de timp. Astfel a avut mai mult timp cu fiul ei, David, dar și de viața sa.

Dezamăgită după ultimul eșec în viața personală, Andreea Mantea s-a decis să-și concentreze atenția pe creșterea lui David. Dar se pare, că dorința de a fi în fața camerelor a fost prea mare.

Așa că, recent, vedeta a revenit la Kanal D, devenind moderatorea unui format unic de televiziune, și anume „Casa Iubirii”, despre care Andreea Mantea spunea:

Fiind un om care ține la imaginea sa, Andreea Mantea a decis că mai este nevoie de o schimbare radicală în viața ei. Este vorba de alimentele care nu-i fac bine și care pun kilogramele pe șolduri.

Anunțând intenția de a trece la o dietă de slăbire, tinerele fane au decis să afle care sunt alimentele la care Andreea Mantea a decis să renunțe definitiv.

Într-un interviu pentru OK Magazine, vedeta spune că a decis să renunțe la „ a mânca din ceea ce ştiam eu că nu îmi face bine”. Conform vedetei, alimentele la care a renunțat sunt ceapa, cireșele sau la sushi.

„Am încercat să renunţ la a mânca din ceea ce ştiam eu că nu îmi face bine, fac mult sport şi aşa am văzut rezultate foarte bune. În 3 luni de zile am reuşit să dau jos 10 kilograme.

Fac în jur de 45 de minute de mişcare în fiecare zi, fie că este sport prin dans sau mers la sală. Iată că am avut rezultate. Când trişez, a doua zi fac mai mult sport.

Spre exemplu, astăzi am făcut 500 de abdomene, nu 400, ca de obicei.Vreau să mă tonific, apoi să mă menţin. Consider că pot să am grijă la ce mănânc’, a zis ea pentru OK Magazine.