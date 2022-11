Alimentele pe care Andreea Bălan le consumă foarte rar. Așa menține silueta de invidiat

Deși are 38 de ani, Andreea Bălan pare să fi descoperit secretul tinereții veșnice, etalând o siluetă de invidiat. Renumită pentru trupul său perfect, rezultat al eforturilor fabuloase pe care le depune ca artist și coregraf, de mai bine de 25 de ani, Andreea Bălan a dezvăluit care este secretul ei. Cum se menține în formă diva.

Andreea Bălan nu mai are nevoie de niciun fel de introducere, fiind una dintre cele mai reputate artiste din showbizul românesc.

A făcut istorie cu trupa Andre în anii 90 și 2000, este jurata celui mai spectaculos transforming-show din România, Te cunosc de undeva, este o dansatoare și coregrafă desăvârșită și pune în scenă un adevărat show, la fiecare concert.

Încă de la vârsta de 12 ani, blodina a muncit din greu pentru a obține cariera strălucitoare de care se bucură în prezent.

Desigur, eforturile sale fizice sunt demne de menționat, Andreea Bălan având o siluetă perfectă și același număr de kilograme pe care le avea în adolescență. Artista face foarte mult sport și are grijă ce mănâncă.

„Fac sport în fiecare zi, nu mănânc multe prăjeli, multe dulciuri, doar așa de poftă. Întotdeauna am avut 49 de kilograme, acum cred că am 50 de kilograme. De 20 de ani am aceeași greutate.

Nu este vorba de a fi exigent în acest caz, cu tine însuți, este vorba de a avea disciplină, trebuie să ai o disciplină atât fizică cât și mentală și chiar dacă ai chef sau nu ai trebuie să faci sport.

Pentru mine contează asta, deoarece fac acele acrobații la concerte cu Petrișor și dacă nu fac o perioadă ne coordonăm mai greu”, a declarat frumoasa Andreea Bălan, într-un interviu acordat celor de la click.ro.