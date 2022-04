Alimentele păcătoase care nu trebuie consumate de Paște. Sfatul prețios al Mihaelei Bilic

Ce alimente nu trebuie consumate de Paște. Mihaela Bilic a dat sfaturi prețioase despre alimentele de la masa de Paște. Cum trebuie combinate și consumate, astfel încât să nu ai parte de episoade neplăcute de indigestie sau de kilograme în plus. Câte ouă roșii ai voie să consumi, dar și care sunt cele „trei salate păcătoase”.

Mihaela Bilic le recomandă celor care vopsesc ouăle de Paști să folosească o vopsea de calitate, care să nu treacă prin coaja oului. Ideal ar fi ca oul să fie fiert cleios, însă ar trebui să fie mâncat cel târziu a doua zi de la preparare. Ouăle fierte tari pot fi însă consumate chiar și o săptămână, dacă sunt păstrate în frigider.

În ce privește salatele, există trei „păcătoase”: cea de boeuf, de icre și salata de vinete. Salata de boeuf are multă maioneză, care pică greu la ficat, motiv pentru care ar trebui scoasă de la masa de Paști.

Drobul este considerat un produs dietetic și este un aliment anti-anemic, prin vitaminele A și D în mod natural, așa cum se găsesc în organele din care este preparat. Trebuie mâncat cu felia însă și poate fi considerat un aperitiv perfect pentru masa de Paști. Carnea de friptură este de preferat să stea la macerat, mai ales fiind vorba despre carne animal tânăr. Asta ajută ca ea să fie ușor de digerat.

La capitolul dulciuri, cozonacul este puțin mai digerabil decât pasca.

„Însă atenție și aici la mâna care pune zahărul! Avem această „generozitate” și nu realizăm că în momentul în care punem prea mult zahăr acoperim toate aromele. O pască trebuie să aibă gustul acela de făină, de cereale, de brânză, de ce să pui atât de mult zahăr? Pasca nu e prăjitură, e mai degrabă un produs de panificație, este o pâine cu brânză un pic îndulcită.

Cuvântul prăjitură presupune un aliment care să fie în primul rând dulce, or pasca este ca orezul cu lapte. Dacă vrei să faci un orez cu lapte fără niciun fel de zahăr, vei constata cu surprindere că laptele are gust dulceag, orezul are gust dulceag și că e un dulce care te satisface, mai ales dacă ai făcut un detox de zahăr. După un detox de zahăr, pasca, orezul cu lapte, banana pot să fie variante perfecte pentru dulce”, a spus Mihaela Bilic.