Kaufland, fratele mai mic al gigantului Lidl, și parte a aceluiaș grup Schwarz, se pre că are un an fiscal esterm de profitabil. Așa reiese din recentul raport publicat. Asta înseamnă că în partea a doua a anukui în curs, vor exista noi investiții pe plan gobal. De cealaltă parte, pe plan local retailerul are o serie de noi proiecte, dar nu își uită clienții fideli. Astfel, vorbim despre alimentele din Kaufland care au prețuri foarte mici în weekend, și care se vor epuiza rapid, clienții vor sta la cozi ca pe vremea lui Ceaușescu.

Grupul Schwarz, cel mai mare retailer din UE devine furnizor de infrastructură digitală

Într-un raport publicat în iulie a.c., grupul Schwarz, proprietarul Lidl și Kaufland, este denumit ca fiind cel mai mare comerciant cu amănuntul din UE. Această dezvoltare se datorează, se mai arată în raport, și datorită modului în care a știut să-și gestioneze activele.

Un alt aspect important este că Schwarz a reușit dintr-un mare retailer să devină și o companie furnizoare de infrastructură digitală. Totul avea să pronească de la faptul că Schwarz și-a lansat propria soluție cloud, imitând Amazon, și transformând un cost într-un centru de profit prin închirierea de spațiu cloud către alte companii.

În prezent, compania este, de asemenea, un investitor principal în cea mai importantă întreprindere germană de AI.

Pe de altă parte, Kaufland la nivel european și continuat investițiile, astfel că putem vorbi de cel puțin 13 milioane de euro investiți recent în Croația, prin deschiderea de noi magazine.

Kauflan România, contribuții de 2,57 miliarde euro

Tot în iulie, pe plan local retailerul a decis să-și prezinte rapoartele și rezultatele impactului de pe piața locală. Astfel că, din acest raport reiese că doar în 2023 au fost investiții de ordinul miliardelor de euro, și cu o contribuție netă de 2,57 miliarde de euro, conform datelor Bursei de Valori București.

Din același raport mai reise și unde se poziționează Kaufland România din punct de vedere al numărului de angajați, urcând pe prima poziția cu cel mai mare număr de angajați în sectorul privat, 17.200 de persoane, și cu un total de peste 105.000 de noi locuri de muncă create pe piață.

În același timp, retailerul și-a păstrat poziția dominantă și în zona prețurilor de retail, fără a neglija ofertele zilnice, săptămânale și lunare, cu discounturi majore de fiecare dată. Este și cazul acestei perioade, când vorbim de alimentele din Kaufland care au prețuri foarte mici în weekend.

Care sunt alimentele din Kaufland care au prețuri foarte mici în weekend

Ca de obicei, în fiecare weekend retailerul vine cu oferte pentru clienții săi, pentru toate buzunare și preferințele. Așa se face că în acest weekend dacă mergi la cumpărături, vei putea cumpăra alimentele din Kaufland care au prețuri foarte mici în weekend.

Ofertele, ca de obicei, includ mezeluri, produse din lapte, lactate, brânzeturi, precum și produse din carne, conserve, produse din gama băuturilor alcoolice și non-alcoolice.

Spre exemplu, astăzi vei găsi la Kaufland, pentru doar 5,99 lei /kg, ciuperci chapignon. Tot azi mai poți cumpăra și mere românești la doar 7,99 lei/kg, iar la același preț poți cumpăra și ananas.

Produsele se vor epuiza rapid, clienții vor sta la cozi ca pe vremea lui Ceaușescu

Î aceeași listă cu alimentele din Kaufland care au prețuri foarte mici în weekend, mai găsești și fleică de porc fără os și șoric, la doar 21,99 lei/kg, sau poți cumpăra cârnați de porc, proaspeți, la 25,99 lei/kg. Dacă ai chef de un grătar, ai posibilitatea să cumperi caserola de mici din amestec vită cu porc, la 16,99 lei.

Tot în acest weekend, Jaufland are la ofertă și ciolan de porc afumat cu os, la 2,19 lei/100 gr, dar și aripi de pui refrigerate, la 14,99 lei.

Dacă te-am făcut curios, poți merge în orice magazin Kaufland și să te convingi de oferta din acest weekend. Baftă la cumpărături!