Alimentele anti-îmbătrânire. Ce să consumi pentru o viață lungă, descoperirea specialiștilor

Experții în domeniul sănătății au dezvăluit care sunt alimentele anti-îmbătrânire pe care trebuie să le consumi, dacă vrei să arăți bine chiar și la o vârstă înaintată. Sunt bogate în antioxidanți, vitamina C, care este esențială pentru producția de colagen din organismul uman, și nu numai. În plus, integrându-le în alimentație, poți fi sigur că vei trăi mai sănătos.

Alimentele anti-îmbătrânire pe care să le consumi

După trecerea unui anumit prag de vârstă, mulți încep să se îngrijoreze în ceea ce privește aspectul fizic. Pielea îmbătrânește, își pierde din elasticitate, apar liniile fine, apoi ridurile mai pronunțate… Vestea bună este că există modalități prin care poți combate aceste semne.

Specialiștii în domeniul sănătății au venit cu ultimele actualizări privind alimentele pe care să le mănânci, pentru a preveni îmbătrânirea înainte de vreme. Dacă vrei să arăți bine și la o vârstă înaintată, trebuie neapărat să le introduci în programul tău alimentar, spun cercetătorii. Sunt produse sănătoase, care te vor ajuta, probabil, să trăiești și mai mult.

Dacă obișnuiești să consumi mere, ești deja câștigat. Aceste fructe sunt bogate în antioxidanți, flavonoide și compuși fenolici, care ajută la protejarea pielii împotriva efectelor nocive ale radicalilor liberi din mediu. Nutrienții, precum și vitaminele E și C acționează la nivelul pielii, reducând efectele îmbătrânirii premature.

Afinele și merișoarele sunt recomandate, de asemenea, de către specialiști pentru a preveni îmbătrânirea pielii. Sunt surse foarte bune de vitamina C, care este esențială pentru producția de colagen în organism. Colagenul este o proteină care stimulează elasticitatea pielii, menținând-o fermă. Astfel, aspectul liniilor fine, a petelor și al ridurilor poate fi redus.

Așa, previi apariția liniilor fine și a ridurilor

Gama largă de antioxidanți pe care o conține papaya combate daunele provocate de radicalii liberi și întârzie semnele îmbătrânirii pielii. Papaina, o enzimă din compoziția plantei, este unul dintre cei mai buni agenți antiinflamatori, spun cercetătorii din domeniul sănătății. Este folosită deseori și la producția de produse de exfoliere a pielii.

Poate că nu știai, dar și ceapa conține cantități mari de antioxidanți. Aceștia ajută la combaterea inflamațiilor din organism, prin protecția pe care o oferă tot împotriva radicalilor liberi. Compușii circulă în organism și, dacă nu sunt ținuți sub control, pot provoca leziuni celulare. Astfel, apar ridurile și semne uneori timpurii ale îmbătrânirii.

Te-ar putea interesa și: Secretul anti-îmbătrânire folosit de Ana Aslan. Ce aliment nu îi lipsea de pe masă femeii care a descoperit elixirul tinereții

Citricele se numără tot printre alimentele recomandate împotriva îmbătrânirii, datorită conținutului ridicat în vitamina C. În plus, aceasta întărește și sistemul imunitar. Revenind la problema îmbătrânirii însă, vitamina C stimulează sinteza de colagen, despre care am vorbit și în rândurile de mai sus. Dacă ești un iubitor al acesteia, poți fi sigur că nu vei avea probleme cu hiperpigmentarea tenului.