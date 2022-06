Alimentele pe care să le consumi dacă ai peste 70 de ani. Ce beneficii au, explicațiile specialiștilor

Odată cu înaintarea în vârstă, organismul uman devine din ce în ce mai slăbit. O alimentație sănătoasă poate prelungi durata de viață și contribuie la o sănătate mult mai bună. Iată câteva alimente pe care ar trebuie să le consumi, conform specialiștilor.

Cât de important este un stil de viață sănătos pentru organismul uman la bătrânețe

Atunci când ajungeți la o anumită vârstă, veți observa că apar mai multe afecțiuni ale sistemului osos, circulator sau cel muscular. Într-un fel sau altul, din păcate, timpul își pune amprenta asupra tuturor, motiv pentru care ar trebui să ai un stil de viață sănătos din timp.

Sportul este foarte important pentru sănătate, iar dacă pe lângă sport veți avea și o dietă echilibrată, veți avea o viață mult mai ușoară la bătrânețe, dar și mai sănătoasă. De-a lungul timpului, oamenii de știință au demonstrat că procesul de îmbătrânire poate fi încetinit.

Pentru a putea face acest lucru, trebuie să apelăm la un stil de viață sănătos, adică o dietă sănătoasă și să fim activi. Specialiștii recomandă cel puțin 30 de minute de sport în fiecare zi. Nu contează felul acestuia. Chiar și o plimbare pe seară este extrem de benefică.

De asemenea, nutriționiștii ne recomandă câteva alimente, în special pentru persoanele care au depășit o anumită vârstă, în jurul a 70 de ani, pentru a-i face să se simtă ca la 20 de ani din nou.

Alimente recomande de specialiști pentru cei în vârstă

Pepenele

Pe lista alimentelor recomandat de către specialiști vârstnicilor se află pepenele. Este un fruct extrem de gustos și „vedeta” verii. Răcoros și foarte bogat în vitamine, pepenele are multe beneficii pentru organism și este slab în calorii.

Pepenele conține o sursă însemnată de vitamina C, extrem de necesară celor trecuți de 70 de ani, și nu numai. De asemenea, vitamina C ajută la reducerea degradării țesutului muscular, potrivit unui studiu publicat în Journal of Nutrition.

Broccoli

Broccoli este ideal pentru a fi consumat la orice vârstă, însă este cu atât mai mult recomandat odată ce înaintăm în vârstă. Broccoli este foarte bogat în vitamina C, la fel ca și pepenele, însă este o sursă extraordinară de colagen și vitamina K.

Consumul de broccoli ajută la circulația corectă a sângelui și îmbunătățește digestia. Mai mult de atât, leguma are proprietăți anti-inflamatorii.

Nuci

Mai mult studii efectuate pe persoane cu vârste cuprinse între 63 și 79 de ani au arăta că, dacă mâncăm zilnic jumătate de cană de nuci, nivelul colesterolului se va îmbunătăți față de anii precedenți.

Nucile ajută la stimularea funcțiilor creierului și sunt foarte bogate în grăsimi sănătoase. Antioxidanții și micronutrienții din nuci ajută la îmbunătățirea sistemului nervos.