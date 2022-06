Alice Peneacă, în stare gravă la Matei Balș. Vedeta a fost internată cu covid-19 EXCLUSIV

Alice Peneacă se află în stare gravă la Institutul Național de Boli Infecțioase Prof. Matei Balș. Una din cele mai frumoase femei din România a fost afectată puternic de coronavirus. Celebrul model a fost internat cu COVID-19 și. Ea este ajutată de aparate pentru a putea respira normal. Iată mai multe detalii despre starea de sănătate a vedetei!

Fosta soție a lui Bobby Păunescu se află în stare gravă la spital. Celebrul model internațional este sub atenta îngrijire a medicilor de la Matei Balș. Vedeta este acum ajutată de aparate pentru a putea respira normal, conform surselor playtech.ro.

Șatena a avut probleme și pe plan profesional din cauza crizei sanitare. Aceasta se plângea în trecut de faptul că nu a mai putut să călătorească așa cum o făcea înainte. Cea din urmă a pierdut multe contracte din acest motiv.

,,Am pierdut foarte multe opțiuni pentru că nu am putut călători. De obicei, majoritatea, nu toate, dar majoritatea opțiunilor vin de pe o zi pe alta, last minute.

Și atunci, fiind foarte multe restricții, pentru că trebuie să te testezi, să aștepți rezultatul, să călătorești, să stai și în carantină, e foarte complicat”, a spus Alice Peneacă, la emisiunea ‘La Măruță’.