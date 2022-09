Alexia Tatu, pe urmele Simonei Halep. Jucătoarea de tenis de 14 ani s-a calificat la Turneul Campioanelor

Alexia Tatu va reprezenta România la Turneul Campionelor U16. Jucătoarea de 14 ani s-a calificat la competiția care se va desfășura la Monte Carlo și are șansa să câștige încă un trofeu important după ce a triumfat în finala românească de la Wimbledon. În acest timp, Simona Halep a anunțat că nu mai participă anul acesta la niciun întrecere WTA și a abandonat lupta pentru calificarea la Turneul Campioanelor.

România va avea un reprezentant de seamă la Turneul Campioanelor U16. Alexia Tatu, sportiva de 14 ani care a câștigat finala românească de la Wimbledon, s-a calificat la competiția Masterului de la Monte Carlo, în urma rezultatelor obținute în turneele internaţionale Tenis Europe.

Alexia Tatu a împlinit 14 ani în luna august și va juca la Monte Carlo ultimul turneu U16. După aceea se va înscrie doar în competiții U18. Alexia Tatu ocupă locul 724 în clasamentul ITF și a devenit în luna iulie a acestui an prima campioană la U14 la Wimbledon.

România ar fi putut să aibă încă o participantă la Turneul Campioanelor, competiția de seniori găzduită de Texas. Simona Halep se află pe locul 8 în cursa pentru acest turnir de gală, deși nu a mai jucat de o lună, dar pentru că nu va mai partipa la niciun turneu în acest an nu se va califica.

Divorțul de Toni Iuruc și operația de rinoplastie au fost cele două probleme care au determinat-o să nu mai joace niciun meci oficial în ultimele trei luni și jumătate din 2022.

„Nu știu cât de lungă va fi perioada de recuperare, în acest moment nu mă gândesc la nimic altceva în afară de recuperare. Ceea ce este cert este că nu voi mai putea juca în acest an la niciun turneu.

Sezonul 2022 este încheiat pentru mine. 2022, ai fost un an interesant, plin de evenimente. Ne vedem pe teren, 2023. Încă simt că mai am multe de dat pe terenul de tenis și mai am obiective de îndeplinit”, a scris Simona Halep, pe Instagram.