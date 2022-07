Alexia Eram vrea la TV! Ce proiecte își dorește, în comparație cu Andreea Esca: „De ce nu?” VIDEO EXCLUSIV

Alexia Eram vrea la TV! Fiica Andreei Esca, Alexia Eram are succes în online, fiind unul dintre cei mai bine cotați influenceri. Tânăra a absolvit University For the Creative Arts. Recent a dezvăluit că ia în calcul să mai facă niște cursuri sau un masterat. Într-un interviu exclusiv pentru Impact, Alexia recunoaște că nu îi este indiferentă televiziunea, dar că nu îi va călca pe urme celebrei sale mame, Andreea Esca, știrile fiind un cadru prea serios pentru ea.

Planurile de vară făcute de Alexia Eram și iubitule ei, Mario Fresh

Alexia Eram și Mario Fresh, au renunțat la ideea de a bifa vreo vacanță în această vară. Amândoi sunt extrem de ocupați pe plan profesional.

„Am absolvit de fapt facultatea acum 2 ani, dar cu pandemia abia acum am putut să facem ceremonia fizică de absolvire. Eu și Mario nu plecăm în vacanță, avem multă muncă și atât. Nu e trist de fapt. Mario are multe concerte vara asta și sunt foarte mândră de el. Eu am foarte multe proiecte, nu cred că o să avem timp, poate doar așa o escapadă, câteva zile. Probabil în septembrie o să ne luăm o săptămână și în ianuarie cu siguranță, pentru că, la început de an, suntem mai liberi”, a declarat, în exclusivitate pentru Impact.ro, Alexia Eram.

Alexia Eram: „Fiecare are fanii lui, nu ai cum să fii gelos”

Încă de la începutul relației lor, îndrăgostiții au dat dovadă de maturitate și nu și-au făcut reproșuri legate de admiratori și admiratoare, fiind conștienți fiecare de celebritatea de care se bucură.

Drept urmare, sunt împreună de 6 ani, iar cel mai dificil moment din relația lor a fost perioada în care Alexia era studentă în Anglia și se vedeau mai rar.

„Nu, pentru că și eu am mult succes și eu am fani. Cred că așa ne-am luat și știam cum ne luăm. Fiecare are fanii lui, nu ai cum să fii gelos. Cred că atunci când am fost plecată la Londra, când am avut relația la distanță, a fost puțin mai greu, pentru că eram obișnuiți să stăm mai mult timp împreună”, ne-a mărturisit Alexia Eram.

Alexia Eram vrea la TV! Ce spune despre televiziune

Alexia Eram îi seamănă mamei sale nu doar din punct de vedere fizic, ci și ca gesturi și atitudine. Cu toate acestea, tânăra nu s-ar vedea în postura de prezentatoare de știri. E atrasă de zona de divertisment.

„Știri nu, entertainment poate. Nu mă văd la știri, mi se pare mult prea serios jurnalul pentru mine. Dar o emisiune de entertainment, de ce nu?”, spune Alexia. Am fost curioși dacă a avut propuneri, poate când era studentă, având în vedere că a avut o emisiune online despre modă.

„Nu, cred că eram destul de mică atunci, să vedem în viitor”, a punctat ea. Alexiei i-ar surâde și ideea de a-și testa limitele într-un reality show.

„M-aș duce, pentru că sunt o fire foarte ambițioasă și nu mă interesează nimic. Dar nu știu dacă chiar la Survivor, pentru că am puțină fobie de insecte și de vietăți care se mișcă pe lângă tine”, a declarat, pentru Impact.ro, fata Andreei Esca.

Rămâne să îi urmărim cariera, și să vedem dacă într-adevăr Alexia Eram vrea la TV, sau este doar un imbold de moment în cariera sa.