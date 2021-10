Alexia Eram și Mario Fresh s-au împăcat. Ce a postat fata Andreei Esca

Alexia Eram și Mario Fresh s-au împăcat! După multe luni în care au prelungit misterul presupusei lor despărțiri, iată că cei doi tineri sunt mai îndrăgostiți ca niciodată. Cea care a dat cărțile pe față a fost fiica Andreei Esca printr-o fotografie emoționantă în care apare cu Mario Fresh.

Fanii cuplului Mario Fresh – Alexia Eram trebuie să stea liniștiți, deoarece preferații lor formează din nou un cuplu. Ce-i drept, mai multe zvonuri spuneau că cele două vedete și-au spus adio demult, însă adevărul este acesta pe care ni-l dezvăluie chiar fata celebrei știriste de la Pro TV.

Alexia Eram și Mario Fresh formează unul dintre cele mai cunoscute cupluri din showbiz-ul românesc. Cu voia sau fără voia lor, cei doi tinerei au ajuns protagoniștii unor bârfe în mediul online cum că s-au despărțit. Zvonurile că nu mai sunt împreună au fost alimentate și de faptul că nu nu au mai postat nimic pe rețelele de socializare cu ei doi.

Totuși, Alexia și Mario le-au dat speranțe admiratorilor după ce s-au pozat împreună la zilele de naștere ale fiecăruia, după care s-au dus împreună la festivalul Untold. Mai mult decât atât, la aniversarea Alexiei Eram, cei doi au dansat toată noaptea și s-au sărutat. Nu mai e loc de nicio interpretare, e clar că cei doi sunt din nou împreună.

Cireașa de pe tort a fost oferită de fiica Andreei Esca, care a postat recent o fotografie cu Mario Fresh, așa cum o făceau înainte. În poza urcată de vedetă pe rețelele de socializare, cei doi apar îmbrățișați și foarte îndrăgostiți (Vezi FOTO în GALERIE).

Mario Fresh are planuri mari cu Alexia Eram. Invitat în podcast-ul lui Radu Tibulca, artistul a declarat că vrea să o ceară în căsătorie pe iubita lui.

„Da, eu așa am de gând. Eu am crescut într-o familie cu oameni care s-au iubit de tineri. Mama cu tata se cunosc de la 15 ani, la 18 s-au combinat, la 21 au conceput-o pe sora mea, iar la 24 pe mine. Eu am văzut și am fost crescut numai în iubire. Asta am căutat și asta am avut și am de oferit. Cu Alexia mă înțeleg foarte bine pe planul ăsta. Am foarte multe de oferit”, a dezvăluit Mario Fresh.