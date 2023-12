Alexia şi Aris Eram, reacţie neaşteptată când au văzut că au pierdut marele premiu de la America Express, sezonul 6. „Asta este, în sufletul meu credeam că am câştigat”

Laura Giurcanu și Sânziana Negru sunt câștigătoarele America Express sezonul 6. Au luptat pentru marele premiu din răsputeri și au reușit să dovedească faptul că sunt puternice și ambițioase. Cum au reacţionat Alexia şi Aris Eram când au văzut că au pierdut în fața celor două. Nu s-ar fi așteptat la asta, credeau că au cea mai puternică echipă.

Tensiunile au atins cote maxime în finala America Express, sezonul 6, mai ales pentru Alexia Eram. Aceasta nu și-a mai putut stăpânii nervii și a răbufnit în fața camerelor de filmat de mai multe ori. În tot acest timp, Aris a încercat să îşi calmeze sora.

După o zi foarte grea, Alexia a cedat. Cei doi fraţi au avut multe momente tensionate, dar şi mici ghinioane. Presiunea și competiția s-au resimțit din plâns, deşi concurenții au făcut tot ce au putut pentru a îndeplini probele cât mai rapid.

„Este un concurs de nebuni. Alexia se calma, apoi o lua de la capăt. Ziceai că are două personalităţi”, a povestit Aris.

Ghinionul fraţilor Eram a continuat, după ce au dat peste un şofer care s-a speriat de cei doi şi i-a dat jos din maşină. „Zici că era posedat. A plecat accelerând, portiera era deschisă. S-a speriat când a auzit că suntem din România, cred că a crezut că îl furăm”, a adăugat fiul Andreei Esca.

În cele din urmă, Alexia și Aris au reușit să găsească persoane de bună cuviință care i-au condus către destinații, pentru a ajunge la proba finală.

Parcurgerea ultimei probe nu a fost deloc ușoară, iar găsirea cheii care să deschidă cufărul de la Irina Fodor a fost cea mai mare provocare a finalei. Cei doi au reușit să găsească informații care să-i ajute să deschidă seiful, acolo aflându-se un ultim indiciu care să-i conducă la cheie.

În paralel cu încercările disperate ale fraților Eram, cea de-a doua echipă, formată din Laura Giurcanu și Sânziana Negru au menținut la cote înalte emoțiile telespectatorilor.

Astfel, ambele echipe, ajungând la un pas distanță de final, au pornit spre căutarea celui mai mare mural din oraș cu Maradona.

În urma unei finale captivante și extrem de competitive a emisiunii „America Express”, Alexia Eram și Aris au împărtășit sentimentele lor în legătură cu desfășurarea evenimentelor și victoria echipei concurente.

Cu sinceritate și generozitate, cei doi au recunoscut meritul adversarelor lor și au exprimat bucuria pentru experiența unică trăită în cadrul competiției.

Alexia, vorbind despre momentul final, a mărturisit că, în sufletul ei, credea că au câștigat. Totuși, la vederea fetelor în fața lor, și-a dat seama de rezultat. Ea a adăugat că i-a cerut lui Aris să îi dea mâna pentru a merge împreună, demonstrând solidaritate și respect reciproc în fața rezultatului.

Ştiam că o să fie o luptă strânsă, au ajuns ele primele. Asta este, le doresc să se bucure de această victorie. Ne bucurăm că am ajuns până aici”

„Când m-am uitat în fața mea le-am văzut pe fete și mi-am dat seama că am pierdut”, a spus Alexia, exprimându-și recunoașterea sportivă. I-am zis lui Aris să îmi dea mâna să mergem împreună.

Aris, la rândul său, a lăudat performanța fetelor, recunoscând meritul lor de a câștiga trofeul. În același timp, el a descris experiența „America Express” ca fiind incredibilă și unică în viața lui.

„Le-am luat pe fete în braţe, au fost super tari, bravo lor. Au tot meritul să câştige trofeul. A fost o experienţă incredibilă, nu am mai trăit aşa ceva niciodată. Totul a fost incredibil”, a adăugat Aris, subliniind cât de importantă a fost această aventură pentru el.

Alexia a descris „America Express” ca pe o „școală a vieții”, subliniind cât de mult a învățat pe parcursul competiției. Această experiență a fost nu doar despre provocările fizice și strategice ale cursei, ci și despre lecții valoroase de viață, cum ar fi adaptabilitatea, munca în echipă și reziliența în fața dificultăților.

Participarea Alexiei și a lui Aris în „America Express” a fost o călătorie plină de evoluție și descoperiri personale. Acesta nu a fost doar un test al abilităților lor fizice și mentale, ci și o oportunitate de a construi o relație mai profundă și de a învăța unul de la celălalt.

”Știam că alături de Aris o să fim o echipă bună, dar nu ştiam cum să ne înţelegem pentru că nu am stat atât de mult împreună niciodată, dar am ales bine. America Express este şcoala vieţii, am învăţat enorm de multe lucruri aici”, a transmis Alexia.