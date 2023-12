Irina Fodor, concurentă la America Express în viitor?! “Nu contează! Efectiv dă dependență” VIDEO EXCLUSIV

Irina Fodor s-a obișnuit cu ritmul filmărilor la reality show-ul America Express, fiind omul care cunoaște cel mai bine tot ce presupune această emisiune. În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, prezentatoarea TV ne-a spus cât de des a ținut legătura cu soțul și cu fiica pe perioada celor 2 luni cât a lipsit de acasă, dar și dacă s-ar vedea în postura de concurentă și cu cine ar participa la cursă. Irina Fodor susține că formatul dă dependență.

Irina Fodor a simțit pe propria piele urmările Asia Express, mai exact lipsa lui Răzvan Fodor care a fost concurent într-un sezon anterior și care a ajuns până în finala concursului. Din postura de prezentatoare TV, vedeta susține că îi e mai ușor să comunice acasă, întrucât are telefon, accesoriu de care sunt private echipele din concurs. Marea finală America Express – Drumul Soarelui se va difuza, miercuri, 27 decembrie 2023, în a treia zi de Crăciun la Antena 1.

Cât de des vorbeai cu Răzvan în perioada în care ai fost plecată la America Express?

Eu vorbesc oricum cu el cât de des pot, nu prea ne ajuta fusul orar, pentru că era o diferență de 8 ore, ceea ce înseamnă mult, dar atunci când aveam semnal bun chiar ne și vedeam ca să spun așa. Adică reușeam să vedem cum mai arătăm după mult timp despărțiți.

Eu țin legătura cu amândoi, ne sunăm și împreună, dar țin legătura cu ei și separat. Cu Diana tot timpul comunic prin mesaje, îi trimit ppoze din locurile unde ajung, pentru că e greu și pentru ei, e greu și pentru mine. Încerc să îi țin la curent cu tot ce fac eu acolo și ei încearcă să mă țină la curent cu tot ce fac acasă, astfel încât să nu pierd foarte multe momente din viața lor și nici ei din a mea.

Irina Fodor: “Că sunt concurent, reporter, prezentator, nu contează!”

Te -ai vedea în postura de concurentă la Asia/ America Express? Crezi că ai face față? Tu cunoști cel mai bine tot ce presupune acest reality -show.

Așa este, chiar da. Asta mă pune pe gânduri pentru că știu tot ce presupune acest reality show. Cred că pentru acest proiect aș accepta orice formă prin care aș putea să duc cursa mai departe.

Că sunt concurent, că reporter, că prezentator, nu contează! Este un proiect care efectiv dă dependență. Dacă mi s-ar propune: “Uite, anul viitor, dacă vrei să faci parte din treaba asta, trebuie să fii concurent!” Sigur, accept!

Irina Fodor: “Când a fost Răzvan plecat, eu 2 luni nu am știut de el”

Dar când a fost Răzvan concurent, de ce nu ai plecat cu el?

Cred că a fost foarte bine în primul rând că nu am plecat cu el, pentru că el și Sorin au o relație aparte și e altceva atunci când sunt doi băieți. Pentru că, probabil, dacă aș fi fost cu el, s-ar fi concentrat mai mult pe nevoile mele: dacă mi-e frig, dacă mi-e cald, dacă am mâncat, dacă am dormit și așa mai departe.

Așa ei erau doi băieți hotărâți să ducă cursa la capăt. Nu conta dacă au mâncat, dacă au băut, aveau același scop împreună și au funcționat foarte bine. Mie mi-a fost greu pentru că eu cu Răzvan nu am putut vorbi, pentru că ei nu au telefoane.

Doar acum putem să ținem legătura, pentru că eu am telefon și pot să îi sun, dar când a fost el plecat, eu 2 luni nu am știut de el. Vedeam că nu vine acasă, deci a mai trecut o etapă. E bine, e ok. Cred că mă sună cineva dacă i se face rău pe acolo.

Dar dacă ar fi să pleci, ce partener ți-ai lua?

Aș pleca cu Răzvan, păi știe cum se face, a ajuns până în finală, are strategie.

