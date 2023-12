Giulia Anghelescu și Vlad Huidu au câștigat o avere doar din amulete la America Express. Mulți oameni trăiesc un an cu acești bani

America Express-Drumul Soarelui se apropie de final! Pe 27 decembrie 2023, competiția de la Antena 1 își va desemna marii câștigătorii ai acestui sezon. În Ajun de Crăciun a început etapa finală a competiției America Express. Trei echipe s-au aliniat pentru marea finală: Giulia și Vlad Huidu, Aris și Alexia Eram, Laura Giurcanu și Sânziana Negru. Pentru cei care nu au urmărit show-ul până acum, Giulia Anghelescu și Vlad Huidu au câștigat o avere doar din amulete acumulate în timpul competiției.

Pe 27 decembre, în a treia zi de Crăciun, va fi difuzată la Antena 1 marea finală America Express-Drumul Soarelui 2023. În cursă au mai rămas doar trei echipe, respectiv Giulia Anghelescu și Vlad Huidu, Aris și Alexia Eram, Laura Giurcanu și Sânziana Negru. După un traseu plin de provocări și aventură, de aproximativ 7.000 de kilometri, doar o singură echipă va pune mâna pe marele premiu de 30.000 de euro.

Cu toate aceasta, o echipă finalistă a reușit să strângă o avere impresionantă din amuletele câștigate. E vorba despre Giulia Anghelescu și Vlad Huidu. În ediția din 24 decembrie 2023, cei doi au câștigat ultimul joc de amuletă de pe Drumul Soarelui.

În ultimele săptămâni, echipa compusă din Giulia Anghelescu și Vlad Huidu a ieșit triumfătoare. Cei doi au acumulat nu mai puțin de opt amulete pe parcursul acestui sezon al emisiunii America Express, de la Antena 1.

Giulia Anghelescu și Vlad Huidu au câștigat 8 amulete, în valoare de câte 1.000 de euro fiecare, oferite de Kaufland.

Meciul pentru ultima amuletă a sezonului 6 America Express, din etapa finală, s-a disputat între echipa galbenă formată din Laura Giurcanu și Sânziana Negru, alături de alți doi colegi ai locului, versus echipa roșie formată din Giulia Anghelescu și Vlad Huidu.

După o luptă aprigă pe un teren de fotbal, ultima amuletă a fost câștigată de Giulia Anghelescu și Vlad Huidu.

„Măcar ne simțim mândre că am jucat primul nostru meci de fotbal în orașul lui Messi. Asta spune multe! Ne bucurăm că măcar trăim experiența asta, primul nostru meci de fotbal!”, a completat și Sânziana Negru, deși a pierdut amuleta.

Ultima echipă ieșită din concurs a fost formată din Romică și Cătălin Țociu. Deși au luptat până în ultima clipă de a rămâne în competiție, au ajuns ultimii, iar Soarele a fost roșu pentru ei.

„Pentru noi, tot ce s-a întâmplat în America Express a fost la superlativ! Nu am crezut o clipă, mă repet, că am să pot să îmi întrec toate fricile pe care le-am avut, la care nici nu mă gândeam… Deci dacă cineva îmi spunea mie că eu fac traseul ăla la pompieri… îl băteam! A fost o adevărată performanță, pentru că trebuie să ai niște calități să ajungi până în stage-ul 9. E foarte complicat și totuși noi doi am găsit cheia!”, a mărturisit Romică Țociu.