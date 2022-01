Alexia Eram, cadou surpriză pentru Andreea Esca. Cum a reacționat vedeta Pro TV

Relația de prietenie dintre Alexia Eram și mama ei, Andreea Esca, este una de invidiat. Cele două vedete se înțeleg foarte bine și vorbesc despre orice. Vineri, 7 ianuarie, Andreea Esca a avut motive de sărbătoare. Nu mulți sunt cei care știu faptul că pe celebra știristă o cheamă și Ioana, serbându-și astfel onomastica, de Sfântul Ioan. Ce surpriză i-a făcut fiica sa.

Andreea Esca s-a serbat de Sfântul Ioan

Andreea Esca se poate lăuda că are tot ce-și poate dori, în această viață. Are o carieră fulminantă în televiziune, este una dintre cele mai cunoscute, longevive și apreciate prezentatoare TV din România, are milioane de fani în toate colțurile țării și o familie perfectă.

Jurnalista de la PRO TV are o relație extrem de apropiată cu cei doi copii ai săi, în special cu Alexia Eram, fiica sa cea mare. Iubita lui Mario Fresh i-a făcut o surpriză inedită mamei sale, de ziua ei de nume, pe 7 ianuarie.

Se pare că pe cunoscuta prezentatoare TV o cheamă și Ioana, pe lângă Andreea, având două prenume de sfinți. Știrista a primit mii de mesaje de la rude, prieteni și internauți, însă cea mai frumoasă și emoționantă surpriză a venit din partea fiicei sale Alexia Eram.

Ce cadou i-a luat Alexia Eram mamei sale, de ziua ei de nume

Alexia Eram s-a gândit să-i facă o surpriză dulce mamei sale, așadar i-a cumpărat o cutie de gogoși delicioase, pe care a scris mesajul „La mulți ani, Ioana!”, lucru care a emoționat-o pe Andreea Esca. Vedeta a vrut să împărtășească bucuria cu prietenii săi virtuali, motiv pentru care a postat fotografie cu gogoșile pe internet.

„Când copilul te iubește, dar nu vrea să ai tot atâtea kilograme cât el. Și eu te iubesc, Alexia!”, a scris Andreea Esca în dreptul imaginii de pe Instagram.

Andreea Esca poartă ochelari de când se știe, având o miopie ușoară care i-a surprins pe urmăritorii săi din mediul online.

Boala pe care o are Andreea Esca a fost dezvăluită acum câteva zile, când știrista de la PRO TV a postat o imagina cu ea purtând o pereche de ochelari, povestind că mamei sale nu-i plăcea acest accesoriu pentru ochi.