Alexia Eram și-ar testa relația cu Mario Fresh la Power Couple: “Cred că și de asta am rezistat atâția ani” VIDEO EXCLUSIV

După experiența trăită la America Expres, unde a făcut echipă cu fratele ei, Aris, și au fost la un pas de a câștiga marele premiu, Alexia Eram este deschisă pentru noi provocări pe plan profesional. Prezentă la evenimentul de lansare a emisiunii Power Couple România – La bine și la greu, fata Andreei Esca a mărturisit, pentru Playtech Știri, că ar fi tentată să-și testeze relația cu Mario Fresh la un astfel de reality show. Cei doi îndrăgostiți au sărbătorit vara trecută 7 ani de când formează un cuplu. Alexia și Mario și-au încărcat bateriile la început de an în Bali, unde au petrecut 17 zile.

Alexia Eram spune că va urmări competiția prezentată de Dani Oțil, care are premiera luni seară la Antena 1. Power Couple România – La bine și la greu este show-ul care redefinește relația de cuplu, fiind o competiție în care adrenalina, emoțiile și tensiunea se împletesc cu umorul, pe parcursul a 18 probe spectaculoase.

9 cupluri de vedete se întrec pentru a obține titlul de primul Power Couple din România, dar și pentru premiul cel mare, care poate ajunge până la 50.000 de euro. Prezentată de Dani Oțil, cea mai așteptată competiție a cuplurilor va fi difuzată de Antena 1 și AntenaPLAY luni, marți și miercuri, de la 20.30.

Alexia, ai revenit din Bali bronzată și cu bateriile încărcate.

Da, am revenit din vacanță, puțin mai greu așa să te reobișnuiești în ritmul ăsta agitat, dar am revenit cu bateriile încărcate. Nu am avut nicio peripeție, a fost foarte relaxant și foarte frumos.

Suntem la lansarea Power Couple. După America Expres unde ai participat cu fratele tău, ai avea curajul să îți testezi relația cu Mario la un astfel de reality show?

Ar fi o experiență foarte tare. Cred că ne-am descura foarte bine din ce am văzut eu, acum nu prea am văzut nimic, pentru că am stat să dau interviuri și nu am văzut nimic din ce este, dar o să mă uit la televizor și o să vă spun cum mi se pare și care este dinamica show-ului, pentru că nu știu, este complet diferit față de America Express.

Acolo descoperi oameni, țări, aici sunt doar niște probe din ce văd, dar cred că ar fi interesant, da.