Apariție surpriză la concertul lui Theo Rose. Cum a reacționat artista când și-a dat seama cine o urmărea: „Îmi bubuie inima”

Theo Rose a trăit momente cu adevărat emoționante la un concert pe care l-a susținut recent. De această dată, în public și-a făcut apariția o persoană specială, unul dintre oamenii pe care îi iubește cel mai mult. Ce i-a spus imediat după ce a coborât de pe scenă.

Astăzi, Theo Rose este una dintre cele mai apreciate artiste din România, continuând să-și dezvolte cariera atât în muzică, cât și în televiziune și actorie​. Chiar dacă și-a făcut debutul pe mic ecran, nu a renunțat la prima sa iubire: scena. Artista are o relație specială cu familia sa, însă a dezvăluit recent că, în ciuda faptului că a susținut-o la fiecare pas, tatăl ei nu mai vine la concertele sale.

„Tata nu obisnuieste sa vina la concertele mele. Asta pentru ca prin 2022, cred, a fost in public pentru prima data de cand incepusem sa am succes, la un concert in Valenii de Munte. Nici n-a apucat sa ma felicite dupa pentru ca multimea de oameni s-a strans in jurul meu si m-a tras intr-un vartej cu poze, autografe si jandarmeria care incerca sa ma scoata cumva de acolo, pentru ca incepuse un haos pe care nu-l puteam controla singura.

Atunci s-a simtit tata neputincios in ceea ce ma priveste, pentru prima data. Nici n-a putut ajunge la mine prin multime.

A mai fost o tentativa la Beraria H cand s-a panicat ca trupa a inceput sa cante intro de concert si eu nu eram inca in scena. A crezut ca mi-o fi rau prin spate dar noi asa facusem coregrafia”, a povestit artista.