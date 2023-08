Alexandru Rafila, implicat într-un scandal de zile mari. Cine este femeia căsătorită pe care ministrul ar fi lăsat-o însărcinată

Este scandal de zile mari în România, iar personajul principal este nimeni altul decât ministrul Sănătății, Alexandru Rafila! Acesta este acuzat că ar fi lăsat însărcinată o femeie care este căsătorită. Iată despre cine ar fi vorba.

Ministrul Sănătății este implicat într-un scandal sexual de mari proporții. Oficialul din Guvern este acuzat că ar fi sedus o femeie căsătorită, pe care a lăsat-o mai apoi însărcinată! Asta deși Alexandru Rafila este și el, la rândul lui, un om căsătorit încă din anul 2005 și are un băiețel în vârstă de 10 ani.

Potrivit presei din Cluj, s-ar părea că acesta are și o viață paralelă, în care se mai iubește cu o femeie. O spune chiar soțul acesteia, cu care ministrul Sănătății ar fi avut o relație extraconjugală. Ba mai mult, ar fi lăsat-o chiar și gravidă, iar totul a ieșit la iveală după ce bărbatul a povestit totul pe internet.

Acesta a povestit, în detaliu, cum a descoperit faptul că Alexandru Rafila era amantul celei pe care o considera o soție devotată, Lorena Angheluș. De meserie medic specialist epidemiolog, aceasta ocupa și funcția de Secretar general al Societății Române de Epidemiologie.

Coincidență sau nu, bărbatul povestește că actualul oficial din Sănătate, președinte al Societății Române de Microbiologie (SRM) la acea vreme. ar fi făcut tot posibilul pentru a își subordona specialitatea epidemiologie, pentru ca, mai apoi, între cei doi să se nască o relație amoroasă.

„În noiembrie 2017 am aflat că Rafila era amantul soției mele. M-am dus peste el și s-a „spart”, aflând mult mai multe de la el. Frumoasă poveste de dragoste începe în 2015, când soția mea, Lorena Angheluș, medic specialist epidemiolog era Secretarul general al Societății Române de Epidemiologie (SRE). Președintele SRE era conf. univ. dr. Emilian Popovici, un bun prieten, care i-a fost Lorenei și îndrumătorul de rezidențiat, în Timișoara. Locuiam în Timișoara la acea vreme.

”Spre sfârșitul anului 2017 o simt pe Lorena tot mai stresată, mai anxioasă, apar probleme la IC Fundeni în special cu șefa ei și cu asistentele. Totul culminează într-o seară în care o văd răvășită, ea care își consideră telefonul o prelungire a mâinii, îl lasă în living.

Pe ecran apar push notifications cu mesaje de la Rafila și de la asistență ei de la IC Fundeni, mesaje destul de panicate. Surprinzător pot accesa Whatsapp-ul ei și rămân mult timp șocat. Soția mea trăia o viață paralelă cu Rafila, iar el se hotărâse să pună capăt relației în urmă unui joc psihic și emoțional de agresor.

Lorena în acea seară a avut impulsul de suicid, fapt ce confirmă starea ei. La câteva zile după ce am aflat, l-am căutat pe Rafila la Bals unde am avut discuția de confruntare. Deosebit de laș, mi-a prezentat mai multe detalii despre iubirea lor. Apoi am confruntat-o pe Lorena, fiind și ea obligată să recunoască idilă.

În acel moment, cunoscând abilitățile securistice de manipulare ale lui Rafila, n-am acuzat-o foarte tare pe Lorena. Dimpotrivă am ajutat-o să iasă din șantajul emoțional al maestrului Rafila, îndrumând-o inclusiv spre psihoterapie. Ne-am mutat de la Rafila din chirie, evident.

A urmat o perioada în care Lorena se lupta cu dragostea neîmpărtășită, cu gelozii, cu temeri și rușini, dar a reușit să rupă legătură cu Rafila. Din păcate pentru ea, doar pentru o perioadă.”, a continuat acesta.