Alexandru Cumpănașu a cheltuit o avere în campania electorală. De unde a avut atâția bani

Cumpănașu ori a fost strâns la buzunar o lungă perioadă…ori a găsit peștișorul de aur. Câți bani a cheltuit Alexandru Cumpănașu pentru campania sa electorală și de unde a făcut rost de o asemenea sumă?

Informațiile oferite tocmai de Alexandru Cumpănașu arată că a folosit nu mai puțin de 300.000 de euro pentru campania electorală. Cei care l-au votat pare că nu și-au pus prea multe întrebări despre acesta, dar majoritatea românilor se întreabă totuși cum a făcut rost de averea pe care a dat-o pe campania care ar fi trebuit să-i aducă succesul. Explicațiile acestuia au fost că toți banii au reprezentat toate economiile familiei.

„Eu nu am cum să ies decât ca un învingător din această bătălie cât timp candidatul pe care dumneavoastră l-ați avut a fost candidatul dumneavoastră. N-a fost candidatul unui partid. Am intrat în bătălia aceasta cu niște bani puși deoparte, sunt banii mei. Sunt 300.000 euro și în seara asta pot să vă spun lucrul acesta. Am investit 300.000 euro în campania aceasta”

Alexandru Cumpănașu