Alexandru Arșinel, izbucnire furioasă: „Acum au mâncat rahat, să comenteze că am lipsit”

Alexandru Arșinel a trecut prin clipe dificile în ultima perioadă. Renumitul actor în vârstă de 82 de ani s-a confruntat cu Covid-19, s-a operat recent pe inimă, însă se pare că nu se lasă doborât de probleme și luptă în continuare. Fostul director al teatrului Constantin Tănase a fost surprins conducându-și singur mașina de acasă până la teatru și înapoi, dar a avut și o izbucnire nervoasă. Iată de ce.

Alexandru Arșinel a fost surprins zilele trecute în fața teatrului Constantin Tănase la volanul mașinii sale, făcând câteva manevre complicate ca să poată ieși din parcare și a porni către casă.

Potrivit Click!, deși au trecut doar două săptămâni de când actorul a solicitat Salvarea acuzând stări de rău, Alexandru Arșinel s-a întors la muncă, conducându-și singur mașina.

Deși drumul de la teatru până la casa actorului este scurt, acesta a condus cu prudență, însă chiar și așa gestul este puțin așteptat, având în vedere problemele de sănătate avute chiar la începutul acestei luni.

La plecarea de la teatru însă, Alexandru Arșinel a fost ajutat să urce în mașină de câțiva angajați, care au rabatat oglinzile mașinii și au făcut apel ala îngăduința celorlalți participanți la trafic, ca să îl ajute pe actor să iasă din parcare. Vezi imaginea obținută de Click în galeria foto a articolului.

Imaginea, care se poate vedea și galeria foto a acestui articol, îl înfățișează pe actor având o mobilitate greoaie. De altfel, actorul a lipsit sâmbătă, 12 feburaie, de pe scenă, în ciuda eforturilor sale ca acest lucru să nu se întâmple, mai cu seamă că era vorba despre show-ul „Hai, Hai România”, regizat chiar de el și care se joacă din anuș 2018.

Aceasta a fost și prima dată când a lipsit de la un spectacol, în 55 de ani de când activează pe scena Teatrului de Revistă „Constantin Tănase”.

„Încerc să adun întâlniri medicale ca să mă pot face repede cât mai bine. Sunt cu băiatul meu, caut o clinică pentru recuperare fizică, recuperare medicală. Nu mă mai întrebați, în 60 de ani de teatru nu am lipsit niciodată. Ei trebuie să găsească ceva, este mană cerească să zică că a lipsit de la teatru Arșinel.

Când am avut transplant și am avut probleme medicale am lipsit, dar acum au mâncat rahat, să comenteze că am lipsit. Am repetat după amiază spectacolul, iar seara trebuia să fiu la spectacol, dar n-am putut, mi s-a făcut rău, am avut vertij, nu am putut să mă țin pe picioare, nu am putut să mă deplasez, din păcate. Eu la asta mă refer, îmi e atât de urât să comentez treaba asta cum nu vă puteți da seama.”, a declarat Alexandru Arșinel Click!.