Ce mesaj are Alexandru Arșinel pentru Dumnezeu. Singura rugăminte arzătoare pe care i-o cere, zi de zi VIDEO

Marele actor Alexandru Arșinel a avut, în ultima perioadă, ceva probleme de sănătate. După ce a acuzat o stare de rău, a ajuns la spital, fiind externat în ciuda recomandărilor medicilor de a mai rămâne în spital. În vârstă de 82 de ani, maestrul mărturisește că stă de vorbă zilnic cu Dumnezeu, pe care îl roagă fierbinte un lucru.

Alexandru Arșinel stă de vorbă cu Dumnezeu zilnic

Actor de teatru și film, Alexandru Arșinel a jucat în sute de emisiuni de divertisment atât la radio, cât și la TV, pe scenele din țară și din străinătate, fiind extrem de apreciat de publicul român și de Diaspora. Mulți ani la rând, a spus glume alături de regretata actriță Stela Popescu, în noaptea dintre ani, la TVR. Ajuns la onorabila vârstă de 82 de ani, maestrul mai are o singură dorință. Nu are nevoie de bani, nici măcar nu ar da timpul înapoi, pentru a gusta din nou din tinerețe. Iată ce rugăminte arzătoare are la Dumnezeu.

Are o rugăminte fierbinte la cel de Sus. I-a dezvăluit-o lui Dan Negru

Celebrul Dan Negru, care și-a șocat fanii cu decizia de a pleca de la Antena 1, după 20 de ani, a stat de vorbă cu actorul Alexandru Arșinel, într-un interviu de excepție. Ca între doi prieteni care își spun ofurile. Una dintre întrebările prezentatorului TV pentru marele actor român a fost „Ce ar face dacă mâine ar fi ultima zi…?”. Răspunsul vedetei este cutremurător.

„Nu mă pricep să-l judec pe Arșinel.

Mulți o fac …Cu cât judeci mai mult, cu atât iubești mai puțin.

L-am intrebat in „Legendele” ce ar face daca mâine ar fi ultima zi”, a precizat Dan Negru pe contul de Facebook.

Ce ar face maestrul Arșinel, dacă mâine ar fi ultima zi

Dan Negru a vrut să afle ce i-ar spune maestrul Alexandru Arșinel lui Dumnezeu, dacă ar ști că este mâine ultima sa zi de viață. Fără să stea pe gânduri, actorul născut la Dolhasca, Suceava, a oferit un răspuns excepțional. Are legătura cu soția lui, Marilena, grav bolnavă.

„Dan Negru: Încercați să faceți un exercițiu de imaginație. Mâine vine Dumnezeu și zice: „Nelu, contractul pe care noi l-am semnat în 1939…” Ce i-ați spune?” „Alexandru Arșinel: I-aș spune: „Doamne, te-ai ținut de cuvânt. Îți mulțumesc că m-ai lăsat să mă plimb în această lume, și bună și rea. Și că m-ai ajutat aproape de fiecare dată să ies din încurcături. Cu un singur lucru nu m-ai ajutat încă și îți spun în fiecare zi „Doamne, ajută-mă”. Și te rog ajută-mă ca Marilena să se simtă puțin mai bine. Mă închin în fața ta, în fiecare zi, las-o pe Marilena să se simtă mai bine.”

Întregul interviu poate fi văzut în această seară (n.r. – duminică, 13 februarie), pe contul de Youtube al lui Dan Negru.