Ce rușine a trăit Alexandru Arșinel la 83 de ani: ‘Îmi tremurau genunchii’ (exclusiv)

Fanii lui Alexandru Arșinel au rămas fără cuvinte când au auzit. Ce rușine a trăit marele actor la vârsta de 83 de ani? Nimeni nu se aștepta ca artistul să treacă printr-un asemenea moment de cumpănă. „Îmi tremurau genunchii și mâinile, n-am închis ochii toată noaptea”, a povestit vedeta. Cu ce alte mărturii a mai venit cunoscutul actor din generația de aur a teatrului românesc?

Fostul director al Teatrului de Revistă „Constantin Tănase” a decis să mai amâne o perioadă întoarcerea pe scenă. Vedeta dorește să își recapete încă puțin încrederea în propriile forțe, ulterior să își încânte spectatorii cu talentul său.

Acesta nu a putut fi prezent la propriul spectacol pe care îl regizează pentru că înainte de plecarea la teatru nu s-a mai putut urca în mașină din cauza stării de sănătate. Fanii nu știau că actorul se simte în continuare atât de rău.

Amintim că în cursul zilei de sâmbătă a fost programat show-ul „Hai, Hai, România”, care se joacă din 2018 pe această scenă, în regia lui Alexandru Arșinel. Din păcate, pionul principal nu a putut fi de față pentru că îi tremura tot corpul în acea zi. Cel din urmă speră ca publicul să înțeleagă și să fie îngăduitor pentru că este pentru prima oară în cei 60 de ani de carieră când pățește asta.

„Nu am putut efectiv să mă urc în mașină. Îmi tremurau genunchii și mâinile. Regret enorm și sper ca publicul să mă înțeleagă. Este pentru prima data în cariera mea când mi se întâmplă asta, în cei 60 de ani de carieră pe care-i împlinesc chiar în 2022. Nu am închis ochii toată noaptea, de rușine!”, a declarat Alexandru Arșinel, în exclusivitate pentru impact.ro.

Alexandru Arșinel s-a arătat foarte afectat de cele petrecute și a declarat că nicodată nu i-a fost mai greu decât în momentul acesta. El a urcat pe scenă în multe momente dificile, dar a reușit să ducă la bun sfârșit piesa de teatru. Cu toate astea, acum simte că îl lasă puterile.

„Nu mi-a fost niciodată parcă atât de greu ca-n aceste ultime săptămâni! Am urcat pe scenă în multe momente dificile pentru mine. Și după ce suportasem diferite intervenții medicale, fie după transplantul de rinichi, fie după operațiile la inimă, fie chiar în perioada asta a ultimilor ani, când infectările cu COVID-19 se aflau într-o fază în care nimeni nu știa exact ce va urma. Acum mi-a fost imposibil, imposibil! Și am simțit o rușine fără egal. Sper ca publicul să mă ierte și să înțeleagă situația…”, a mai detaliat artistul.