Alexandra Stan, umilită de Tristan Tate. Ce i-a făcut acesta după ce au fost intimi și s-au despărțit

Alexandra Stan și Tristan Tate au trăit o poveste de dragoste tumultoasă, iar cântăreața a fost neplăcut surprinsă atunci când s-a trezit că anumite poze delicate au ajuns în presă. În una dintre fotografii, ea apare topless în brațele fostului iubit, iar acum, aceasta a decis să rupă tăcerea și a dat de înțeles că aceste intimități au fost date spre publicare chiar de controversatul bărbat.

“Sunt o persoană asumată. Am avut relații lungi, serioase. Dar, în ultimele luni, am fost singură. Vis-a-vis de ce s-a scris în presă, am ieșit de câteva ori și am simțit că nu e ce trebuie, nu e bărbatul cu care aș putea începe ceva serios și am rupt orice legatură.”, a mai spus Alexandra Stan pentru publicația menționată mai sus.