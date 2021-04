Cu ce milionar și-a înșelat Alexandra Stan iubitul. Imaginile interzise minorilor, artista s-a întors tristă acasă

Viața sentimentală a Alexandrei Stan e din nou discutată aspru. Celebra cântăreață internațională și-a înșelat pantenerul cu un milionar extrem de cunoscut. Cum s-a petrecut totul și ce detalii se cunosc despre escapada artistei?

Scandal amoros în showbiz-ul românesc!

„Ultima mea relație cu acest bărbat, chiar dacă a fost una liberă și deschisă, sfârșitul ei m-a lăsat cu inima frântă pentru că am făcut greșeala de a-mi proiecta în minte un viitor și am rămas agățată de aceste așteptări.

Pot să spun că ultimele cinci luni au fost foarte frumoase, nebune, sălbatice, m-am simțit iubită, am călătorit, am dansat cu zeii, am făcut dragoste pe plajă, am dormit pe plajă.

Din nefericire, deși nu așteptam nimic la schimb, am primit niște reacții răutăcioase din partea unor oameni pe care încercam să îi ajut”, spunea vedeta despre ultima sa relație despre care și-a deschis sufletul. Iată că problemele sunt, de fapt, altele!

Alexandra Stan și-a înșelat iubitul cu un milionar celebru

Alexandra Stan nu contenește să surprindă pe toată lumea. După ce artista a făcut mărturii incendiare în cadrul emisiunii Denisei Rifai despre orientarea sa sexuală și despre detaliile legate de bărbații din viața sa, acum blondina a fost surprinsă în ipostaze indecente.

Iată că s-a trecut de speculații! Au fost făcute publice câteva fotografii din intimitatea noului cuplu format din blondină și Tristan Tate. Relația dintre ei nu există în realitate, pentru că pentru luptător Alexandra a fost doar o distracție încă de la început, susțin surse apropiate de cei doi.

Problema este a treia persoană din poveste, adică iubitul constănțencei care a fost înșelat de artistă în timp ce ea credea că fostul amorez al Biancăi Drăgușanu îi va aduce soarele și luna.

Apropiații vedetelor mai indică faptul că povestea lor a început imediat cum Alexandra l-a contactat pe Tate pentru a vorbi de afaceri, moment în care bărbatul a spus că nu e interesat de acest lucru, ci de cum să o „vrăjească” mai repede.

Milionarul i-a oferit totuși câteva sfaturi și i-a spus că trebuie să-și concedieze managerul. Controversatele vedete au avut o relație preț de o lună, timp în care blondina era încă într-o poveste de dragoste alături de Bogdan, iubitul ei oficial.

Solista a locuit în acea perioadă în casa afaceristului și a fratelui său, Cobra Tate, precum arată fotografia și informațiile pe care jurnaliștii de la spynews.ro au pus mâna. În momentul în care cântăreața a văzut că nu e cale ca Tristan să devină băiat de casă și să fie bărbatul stabil din viața ei, s-a reîntors la Bogdan.