Alexandra Stan, bătută: noi dezvăluiri despre drama suferită în urmă cu șase ani

La aproximativ 6 ani după ce fotografiile cu Alexandra Stan bătută au făcut înconjurul internetul, vedeta a decis să vorbească în detaliu despre setul de circumstanțe care a dus-o acolo.

Într-un interviu acordat celor de la Știrile ProTV, Alexandra Stan a vorbit în detaliu despre momentele premergătoare dramei de acum șase ani. La momentul respectiv, fotografii cu cântăreața agresată au devenit virală și foarte mulți s-au întrebat ce s-a întâmplat. În preajma evenimentului însă, prea mult detalii de fond nu fost făcute publice.

După o lungă perioadă de terapie, acum, Alexandra poate să privească cu detașare momentele de atunci. Din acest motiv, poate povesti despre responsabilitatea pe care o poartă pentru ce s-a întâmplat acum șase ani.

„Eu am făcut foarte multă terapie după şi mi-am dat seama că fiecare om are motivele lui pentru care ajunge în situaţii de genul ăsta, adică am înţeles că şi eu am avut, nu vină, dar partea mea de responsabilitate pentru faptul că am ajuns atât de departe în punctul în care el să mă jignească. Pentru că nu era prima oară, mă mai împinsese odată.”, a spus Alexandra Stan pentru Pro TV

După ce a mers la psiholog, vedeta a conștientizat faptul că anumite experiențe din copilărie au împins-o către comportamentul de victimă, chiar dacă s-a născut într-o familie frumoasă și iubitoare. „El a fost plecat mereu timp de 25 de ani. El nu a fost tatăl ăla sever, eu nu am avut un tată sever pentru că el când venea acasă voia să ne facă toate poftele, ne dădea bani pe ascuns să ne cumpărăm ce vrem noi, ne cumpăra o grămadă de haine, ne aducea o grămadă de cadouri. Îl vedeam foarte rar, am avut daddy issues.” Astfel a detaliat vedeta relația cu tătăl său, navigator pe mare, un om care pleca de acasă și câte nouă luni pe an.

„Eram de doi ani pe piaţă, scosesem melodii, concerte şi voiam şi eu să-mi iau stilistă la concerte, nu voiau să o plătească că „ce tu nu poţi să te îmbraci singură?” sau voiam să îmi iau dansatori „de ce să nu te duci tu şi cu un băiat saxofonist care de fapt nu era saxofonist. De exemplu, Cosmin Mr. Saxobeat a fost şi el în proces cu Marcel pentru drepturi. Am început să avem mai mult succes şi a cerut şi el mai mulţi bani, nu va imaginați că e vorba de sute de euro, a cerut o majorare şi l-au dat afară şi au angajat un băiat care era şofer de fapt şi l-au îmbrăcat frumos, i-au făcut nişte ţinute şi au cumpărat un saxofon care nu funcţiona, l-au vopsit şi Marcel a semnat cu alt saxofonist să îl înveţe să improvizeze. Și noi aşa am fost în culmea succesului cu Mike şoferul, noi făceam playback la saxofon.”, a povestit Alexandra despre interacțiunea cu managerii de la acea vreme.

În final, Marcel Prodan este cel care a agresat-o pe Alexandra Stan și a ajuns în sala de judecată.

„A început să mă înjure şi să dea în mine, să se ducă spre Valu spre părinţii mei şi să mă lase în câmp acolo, ştiţi s-a rupt filmul. Țin minte doar că eram ca un câine din ăla bătut şi am încercat să fug, cred că avea 80 la oră şi am tras de volan şi am încercat să trag frâna de mână că am vrut să cobor din maşină pentru că eram deja plină de sânge. Eram în dreapta şi tot îmi dădea cu pumnul şi şi-a oprit el maşina, am coborât şi am alergat pe mijlocul străzii.

Norocul meu cel mai mare a fost că a trecut o maşină de poliţie şi m-a văzut că eram disperată şi Marcel a întors pe linia continuă, a venit şi el în spatele poliţiei şi atunci şi-a dat seama ce a făcut şi a încercat să mă împace, „hai gata calmează-te”, nu aveam cum să mă calmez şi îmi era frică să mă urc cu el în maşină şi zicea „că e ok, ne descurcăm”. Și poliţistul i-a zic „cum adică e ok?”, fata asta e plină de sânge, cum e ok? Şi m-am dus cu poliţia, m-au dus la spital la urgenţă. Au încercat să mă convingă să nu fac nimic public.”, a adăugat Stan despre circumstanțele care au dus la fotografiile cu ea din presă de acum șase ani.