Alexandra Stan a spus adevărul despre orientarea ei sexuală. Răspunsul dat în emsiunea lui Denise Rifai de la Kanal D VIDEO

Alexandra Stan a fost invitatul săptămânii în emisiunea ”40 de întrebări cu Denise Rifai”, de la Kanal D, unde a răspuns unui tir de întrebări deloc confortabile. Artista a povestit despre copilărie, industria muzicală, succesul în carieră, dar a făcut și dezvăluiri intime, precum orietarea sa sexuală sau experiențe carnale speciale, de pildă o partidă în trei.

Alexandra Stan a fost invitata emisiunii ”40 de întrebări cu Denise Rifai”, marți seară. Artista a atins și subiecte mai sensibile, nu atât de cunoscute publicului. Întrebată despre orientarea sa sexuală, ea a spus:

Nu mai sunt geloasă, cum eram când eram mică. Lucrurile nu sunt forțate, lucrurile se întâmplă. Trebuie să accepți realitatea. Acum sunt singură. Nu am mai fost singură de mulți ani. N-am făcut sex de dinainte să plec la Survivor.

Cântăreața a dezvăluit și faptul că, în trecut, a experiementat inclusiv sexul în trei, menționând că în prezent nu mai este tentată.

„Am avut într-adevăr experiențe: eu, cu un bărbat și încă o femeie. Dar, în momentul de față, dacă mă întrebi, nu aș simți să fac chestia asta. Pentru că acum sunt așa pe un drum al meu, spiritual și profesional. Și simt că energia asta sexuală dacă mi-o pierd, nu se mai manifestă niște lucruri, simt că este prețioasă, simt să o țin pentru mine, nu țin să fac asta cu nimeni.

Adică nu țin să fac sex deloc. Și nu am făcut dinainte să plec la Survivor, adică acum multe luni. Știu că e o declarație în premieră, dar simt că așa e bine în momentul de față, simt că trebuie să mă focusez pe alte lucruri, pe ceea ce am eu de făcut. Am în cap niște planuri atât profesional cât și spiritual și nu vreau să-mi fur căciula singură.

Dar au fost momente în viața mea când mi-a plăcut să experimentez. Atâta timp cât nu am făcut rău la nimeni și toată lumea a fost de acord cu asta.”