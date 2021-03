Alexandra Stan a spus adevărul despre ce se întâmplă la Survivor, când camere se închid: „E mâncătorie la Faimoși. Sunt falși”

Alexandra Stan spune adevărul despre ce s-a întâmplat, de fapt, la Survivor România 2021? Ce mărturisește starul internațional despre acțiunile făcute de concurenții din emisiunea sportivă după închiderea camerelor de luat vederi?

Alexandra Stan, adevărul despre acțiunile concurenților după închiderea camerelor de filmat

Alexandra Stan vine cu alte detalii din cadrul concursului pe care l-a părăsit cu săptămâni bune în urmă. Cunoscuta cântăreață susține că show-ul Survivor România a ajutat-o să depășească foarte multe frici, iar acum mulțumește oportunității de a fi parte a unui proiect care a însemnat enorm pentru ea.

Solista a recunoscut că nu i-a fost deloc teamă să doarmă în tabără, ba chiar a relaxat-o acest lucru, concluzionând cu faptul că temerile sale au fost rezolvate tocmai la capătul pământului, acolo unde se aștepta mai puțin.

Singurul lucru care i-a lipsit au fost oamenii dragi alături de care i-ar fi plăcut să trăiască această experiență. Desigur că și mâncarea a fost cea care a trebuit menționată în acest sector, știindu-se foarte bine faptul că este factorul principal al multor discuții din cadrul emisiunii.

Blondina a mărturisit că nu i-a părut rău că a părăsit concursul pentru că și-a demonstrat în timpul acela cât este de puternică. „Am avut probleme de sănătate, eu am un singur rinichi și, la un moment dat, începusem să mă umflu destul de tare, rețineam apa, am avut probleme și cu stomacul și am fost de două ori la spital.

Am avut și un dereglaj hormonal, însă problemele s-au rezolvat”, a mai detaliat artista. Din păcate, nici colegii de echipă și nici telespectatorii nu i-au dus dorul pentru că aceasta nu reușea să aducă puncte, fiind una din cele mai slabe concurente de pe traseu.

„Fiecare încearcă să își păstreze locul cât mai mult și încearcă să se impună”