Alex Velea, lovit de ghinion din cauza Antoniei. Artistul rupe tăcerea despre relația lui

Alex Velea a vorbit despre relația cu Antonia. Ce spune celebrul artist despre povestea de iubire pe care o are alături de mama celor doi copii ai săi? Vedeta a fost lovită de ghinion.

Alex Velea, lovit de ghinion din cauza Antoniei. Ce detalii oferă despre relația sa cu solista?

Alex Velea a surprins cu o declarație la care fanii celor doi artiști nu se așteptau. Cântărețul a susținut că Antonia i-a adus ghinion pe plan muzical. Mai exact, vedeta a mărturisit că de când frumoasa a intrat în viața sa, piesele lui au fost ocolite de radio.

Artistul a făcut aceste dezvăluiri în cadrul podcastului „Aproximativ discuții”, cu Gojira, continuând cu faptul că e nemulțumit că nu a mai intrat pe radio, cu toate că are succes vizibil pe YouTube, iar nici lucrurile nu s-au schimbat în privința reușitei pe rețelele de socializare unde e foarte activ.

„De când m-am combinat cu nevastă-mea mi se pare că am fost cumva pedepsit şi mi s-a părut că am fost, şi eu şi ea (…) ne-au băgat aşa într-un con de umbră sau şi-au dorit să ne bage. Din 2015, după Din vina ta nu m-au mai dat cu nimic.

M-au dat puţin cu Defectul tău sunt eu, chiar înainte să se nască Domi, am lansat-o cred că în noiembrie 2014. De atunci nu m-au mai dat cu nimic, au rulat tot anul Din vina ta, au bubuit-o, după care au zis ce sens mai are să mai scoţi o piesă, păi am lansat doar o piesă anul ăsta, n-am cum ca artist să scot doar o piesă”, a spus artistul.

Ce spune artistul despre botezul băieților săi?