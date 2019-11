Alex Velea face dezvăluiri picante la Asia Express! Ce a spus despre viața amoroasă alături de Antonia

Alex Velea participă, alături de Mario Fresh, la ”Asia Express”. Așadar, temporar, artistul este despărțit de Antonia și copiii lor. De dor, cântărețul a făcut dezvăluiri picante. Ce a spus despre viața amoroasă alături de partenera sa?

Alex Velea participă la ”Asia Express” alături de Mario Fresh. Cei doi artiști au plecat în Filipine, la începutul lunii octombrie, așa că sunt despărțiți, pentru o perioadă, de oamenii dragi lor. Desigur, se poate spune că cel mai greu îi este lui Velea, care a lăsat în urmă doi copii mici. În ”Jurnal de Asia”, mica bucată a show-ului pe care o putem vedea pe internet până când va apărea pe micile ecrane, cântărețul a povestit de ce îi este cel mai dor din ”acasă”.

Pe de cealaltă parte, lucrurile sunt la fel. În urmă cu ceva vreme, Antonia povestea că nu are fantezii și că nici nu își dorește așa ceva. Fără acestea la pachet, dar cu un plus pe deasupra, însă! Vedeta a mărturisit că ea și Velea fac amor pe muzică metalică.

„Noi facem dragoste pe muzică metalică. Glumesc! Glumesc! Pe sâni, mai degrabă în zona asta, pentru că eu am pierce-uri pe sfârcuri. Nu prea am folosit la viaţa mea (n.red. – jucării sexuale). Nu prea am experimentat cu multe. Probabil după ce am născut şi trebuie să aştepţi, cred că vreo lună, o lună şi ceva.

Nuuu, ştiţi când?! Când am venit din America şi nu aveam relaţie, atunci cred că am stat vreun an sau doi ani fără să fac sex. Da, de animal (n.red. – scoate sunete când are orgasm). Nu am nicio fantezie ciudată. Nici nu ştiu dacă-mi doresc fantezii ciudate”, a povestit Antonia.