Alex Velea nu se oprește și continuă să își facă fel și fel de schimbări de look. Cântărețul este cunoscut pentru abordările sale neobișnuite în materie de coafuri, așa că de această dată a ales o culoare ce i-a surprins pe toți admiratorii săi. El nu a stat pe gânduri și a decis să se vopsească într-un fel nebunesc, așa cum a obișnuit pe toată lumea.

Cântărețul Alex Velea a avut destul de multe apariți cu adevărat controversate de-a lungul carierei sale explozive din industria muzicală din România. Pentru că sezonul călduros și-a intrat în drepturi, artistul a simțit nevoia de o nouă schimbare de look îndrăzneață. El se remarcă de multe ori prin stilul său vestimentar și plăcerile stilistice diferite, așa că a vrut să demonstreze și acum că este foarte creativ.

Artistul s-a vopsit în două nuanțe, mai exact verde și negru, iar Antonia a decis să le prezinte totul fanilor pe Instagram, iar multă lume a fost surprinsă de alegerea cântărețului. Cei doi, ce trăiesc o poveste de dragoste superbă, își țin admiratorii la curent cu fiecare mișcare din viața lor. De data aceasta, schimbarea de look pentru care a optat Alex Velea este în centrul atenției.

Alex Velea și Antonia formează un cuplu extrem de admirat și solid din showbiz-ul românesc. Chiar dacă aceștia sunt un adevărat exemplu pentru numeroși români, cântărețul povestea de curând că nu totul a fost doar lapte și miere. Se pare că de când a început o relație cu femeia ce i-a oferit doi băieți, cariera sa a fost foarte afectată și piesele sale nu au mai avut atât de mult succes.

„De când m-am combinat cu nevastă-mea mi se pare că am fost cumva pedepsit şi mi s-a părut că am fost, şi eu şi ea (…) ne-au băgat aşa într-un con de umbră sau şi-au dorit să ne bage. Din 2015, după Din vina ta nu m-au mai dat cu nimic.

M-au dat puţin cu Defectul tău sunt eu, chiar înainte să se nască Domi, am lansat-o cred că în noiembrie 2014. De atunci nu m-au mai dat cu nimic, au rulat tot anul Din vina ta, au bubuit-o, după care au zis ce sens mai are să mai scoţi o piesă, păi am lansat doar o piesă anul ăsta, n-am cum ca artist să scot doar o piesă”, a spus artistul în podcast-ul realizat de Gojira.