Alex Dima iubeşte din nou. Cine este noua iubită! Reporterul PRO TV şi-a refăcut viaţă, după ce soţia i-a murit de cancer

Alex Dima pare să fi trecut peste drama care i-a marcat viața pentru mult timp. După ce soția i-a murit de cancer și a trecut printr-o perioadă foarte grea, jurnalistul de la Pro TV și-a refăcut viața. Are o nouă iubită și se bucură de fetița lui, care crește mare.

Alex Dima a vorbit despre fetița lui și despre noua lui iubită

Mulți îl văd la televizor realizând reportaje și anchete îndrăznețe, dar nu cunosc drama care i-a marcat viața. La doar un an după ce a devenit tată, Alex Dima a aflat că soția lui are cancer în stadiu avansat. Acest lucru s-a întâmplat în urmă cu 10 ani, iar jurnalistul a fost distrus de aflarea veștii. Soția lui a murit în cele din urmă, iar el a rămas cu fetița în brațe. Sara are acum 11 ani și învață o mulțime de lucruri noi.

„E ca o floare care se deschide. Are umor, spune ce gândește. Sunt atât de fericit, de câte ori mă uit la ea îi mulțumesc lui Dumnezeu că am așa un copil”, a declarat Alex Dima pentru revista Unica.

Vedeta postului de televiziune Pro TV și-a refăcut viața alături de Georgiana, o tânără pe care a cunoscut-o pe aeroport, când aceasta s-a băgat în fața lui check-in.

„Georgiana știe să mă și asculte. Am fost azi-noapte la filmare, la Magic Camp și când am ajuns acasă am stat și i-am povestit până la 4 dimineață (la ora 8 ne-am văzut apoi pentru fotografii și interviu). Am văzut-o într-un aeroport, s-a băgat în fața mea la check-in. Am râs, apoi am privit-o, după filtru am văzut-o iar, priviri în sala de așteptare, priviri în avion. Trei luni mai târziu, am ajuns la o bancă. Și acolo era ea! Și de atunci e bine”, a mărturisit Alex Dima.