Cine este Alex Delea, câștigătorul Survivor România 2022. A trecut prin mari greutăți încă din copilărie

Marele câștigător al Survivor România 2022, Alex Delea, a avut parte de o copilărie grea, după cum el a a povestit. Războinicul care a plecat acasă cu 100.000 de euro, a fost crescut doar de mamă, tatăl lui părăsindu-i pe amândoi, astfel că micuțul Alex Delea a avut probleme mari. Cine este, de fapt, Alex Delea, câștigătorul Survivor România 2022.

Alex Delea a câștigat concursul „Survivor România” 2022, luând marele premiu de 100000 de euro. Alex Delea și Elena Chiriac s-au luptat pentru trofeul „Survivor România” 2022. Concurentul a primit cele mai multe voturi din partea telespectatorilor emisiunii, astfel că a fost declarat învingător.

Alex Delea, în vârstă de 25 de ani, a fost component al echipei Războinicilor de la „Survivor România” 2022 și spunea la începutul competiției că a plecat în Republica Dominicană pentru a-şi testa limitele şi, de ce nu, pentru a pune mâna pe cei 100000 de euro.

Alex Delea de la „Survivor România” nu a avut întodeauna o viață roz, astfel că a trecut prin multe greutăți încă din copilărie. A fost crescut de mama, mătușa și bunica sa, tatăl lui alegând să se retragă din viața lor.

„De mic copil, eram foarte timid. Am fost crescut de trei femei, de mama mea, de bunica mea și de mătușa mea. Pe parcursul vieții, maică-mea și mătușa mea au plecat, ca să am ce să mănânc, pentru că până la patru ani am cam… scârțâit așa… cu mâncarea, cu lumina în casă, cu toate nevoile pe care le are un om. Tata a ales să nu participe în viața mea”, a spus Alex Delea.