Alex Bodi, reacție incredibilă din arest. A spus totul: nimeni nu se aștepta la asta

Alex Bodi, fostul soț al Biancăi Drăgușanu, a fost arestat pentru 30 de zile, în noaptea de 12 noiembrie, într-un dosar de trafic de persoane și proxenetism. Decizia vizează și alte șapte persoane, totul după uriașa operațiune DIICOT împotriva rețelelor de crimă organizată desfășurată recent în țară. Deși până acum a recurs la tăcere în fața presei, cel puțin atunci când putea vorbi liber, afaceristul s-a hotărât să iasă astăzi la declarații.

Alex Bodi, arestat pentru trafic de persoane. Declarații din spatele gratiilor

În urmă cu ceva timp, după una dintre despărțirile Biancăi Drăgușanu de Alex Bodi, diva a plecat în Turcia, unde s-a văzut cu milionarul turc Cengiz Şıklaroğl. Ulterior, la întoarcerea în țară, blondina a revenit în brațele fostului soț. Deși între cei doi situația părea că s-a rezolvat, nu la fel au stat lucrurile și în ceea ce-i privește pe masculi. La rândul lui, și Alex Bodi a avut o întâlnire cu turcul, discutând ca de la bărbat la bărbat.

Chiar dacă altele sunt acum problemele, Bodi a ținut să explice pentru Spynews, din arest, că întâlnirea cu milionarul turc nu a reprezentat ceea ce afirmase acesta, anume că fostul soț al Biancăi Drăgușanu venise la el pentru a face pace.

„S-a simțit omul folosit”

„Ca să vă explic un pic, am și eu o replică, deși nu am vrut să fac lucrul ăsta, mi se pare penibil modul în care face băiatul ăsta lucrurile să pară în presă. Unu la mână eu am fost de două ori la Istanbul singur, fără Bianca. Da? Prima dată am vrut să mă văd cu el nu a vrut, nu a răspuns la telefoane, la nimic, iar a doua oară mi-am sunat un prieten de-ai mei foarte cunoscut și respectat acolo și i-a dat un mesaj pe Instagram pentru că zicea că nu mai are telefoane și că nu mai folosește telefonul. În fine, zicea că nu poate să plece de acasă pentru că se află în arest la domiciliu.

Drept urmare, am spus că vreau să merg la el acasă să mă văd față în față cu el și să vorbim lucrurile ca de la bărbat la bărbat. Ajung la el acasă, i-am spus că discuțiile mele nu sunt legate de Bianca, el pomenea de Bianca. Spunea că nu a avut nimic cu ea, iar eu i-am spus că pe mine nu mă interesează. Îmi spunea el mie că el e un gangster, că știe să facă una și alta. I-am spus, dacă ai fi gangster, nu cred că te-ai preta să vorbești cu paparazzii, să le dai poze, să pui articole cu publicitate din ziarele românești la tine pe Instagram! Mi-a zis mie că totul e ok, că suntem bine și că nu o să mai discute din respect pentru celelalte persoane de la masă, el a insistat să stau lângă el și a zis că de aici nu mai pornește nicio discuție.

Când el a publicat poza sau nu știu cine, din partea lui, s-a simțit omul folosit și acum o bate în altă parte, adică, aruncă vină pe altcineva. Eu eram în arest nu aveam cum să postez și altcineva nu avea acces la pozele astea. Eu știu amenințările lui și santajele lui, cum face. După ce am plecat, a spus că rămânem ok, că totul e în regulă. Să se înțeleagă bine și să îi spui și domnișoarei blonde care a analizat subiectul, cea blondă care se uita la filmele cu mafioți, cred că nu le-a văzut bine. Un mafiot nu se autointitulează sau se autoproclamă mafiot, niciodată!

„Mi-a spus că nu are probleme cu mine, că totul s-a îngropat”

Nu stă la taclale cu presa ca să dea chestii, să caute materiale, nu vrea atenție. Iar eu tribut, nu am plătit în viață mea nimănui, să nu se înțeleagă greșit. Eu am făcut cadouri doar persoanelor iubite. Singurul cadou pe care l-am făcut este o poză pe care el m-a rugat să o facem împreună. Poză pe care eu nu am publicat-o și nu am dat-o nimănui. Acesta este singurul cadou pe care eu i l-am făcut lui. Iar presă română să nu mai umfle.

Pe toți îi facem milionari și mafioți, iar realitatea este total altfel. Eu nefiind așa mafiot că el nu o să dau atataea detalii și o să îmi văd de treaba mea. Vreau să spun că lucrurile s-au încheiat atunci între noi și atât. Iar motivul pentru care am mers la el este că ne-a subestimat pe noi, pe români și mai ales pe bărbați, el crezând că este superior. Am pus problema bărbătește, față în față cu el. Mi-a spus că nu are probleme cu mine, că totul s-a îngropat și totul e liber. Asta a fost discuția mea, referitoare la ce s-a întâmplat”, a declarat Alex Bodi pentru sursa citată.