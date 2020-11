Reacția Biancăi Drăgușanu când Alex Bodi a fost arestat. Blonda i-a dat fatala, pe față

După ce Alex Bodi, fostul soț al Biancăi Drăgușanu, a fost arestat, vedeta a ieșit la rampă cu niște declarații. Spune că nu a știut nimic de acuzațiile care i s-au adus, că tot ceea ce știe a aflat din presă, dar și că nu se va mai împăca cu el.

Reacția Biancăi Drăgușanu când Alex Bodi a fost arestat

“Nu am nimic să îmi reproșez… Nu există șanse de împăcare. Toate lucrurile din trecut rămân încheiate, pentru că așa mi-am dorit eu!”, a spus Bianca Drăgușanu, într-un intreviu pentru Ciao.

Bianca Drăgușanu spune că regretă situația prin care trece fostul ei soț și că speră ca va ieși nevinovat din ea.

“Îmi pare rău că Alex trece prin așa ceva. Eu am aflat acum din presă. Eu nu știu nimic despre acuzațiile care i se aduc, dar sunt convinsă că se va dovedi că este nevinovat. Sunt convinsă că va ieși ok din situația asta, așa cum a ieșit de fiecare dată din orice situație. Îmi pare rău încă o dată. Sunt sigură că va fi bine. Atât am de declarat”, a spus Bianca Drăușanu, potrivit sursei citate.

Bianca Drăgușanu nu mai vrea o împăcare cu Alex Bodi

În plus aceasta nu mai speră și nici nu mai vrea o împăcare cu Alex Bodi.

”Consider că viața mea în acest moment este așa cum mi-o doresc. Toate lucrurile din trecut rămân încheiate, pentru că așa mi-am dorit eu. Mă simt foarte liniștită. Nu există șanse de împăcare”. Tot Bianca Drăgușanu a spus că ea nu are nimic ce să-și reproșeze în relația cu fostul soț.

”Eu nu am nimic să îmi reproșez. Eu sunt impecabilă în relația pe care am avut-o cu el. A trecut, a fost. Eu personal, mie, nu am nimic să îmi reproșez. Am fost exemplară și sunt o femeie exemplară”.

Bianca Drăgușanu mai crede însă în bărbați, după experiența avută cu Alex Bodi și afirmă că, în definitiv, ce e al ei este pus deoparte.

”Da. Am încredere în bărbați și cu siguranță ce e al meu e pus deoparte și cu siguranță Dumnezeu dă cele mai grele bătălii celor mai puternici soldați iar eu sunt sigură că următorul bărbat din viața mea va fi cu totul și cu totul special.”

Aceasta se orientează acum doar către afaceri și către copilul ei, dar și către aspectul fizic, pentru care spune că nu face excese și că sportul este cel care o ajută să se mențină în formă.

”În ceea ce privește aspectul meu fizic sunt o persoană disciplinată și organizată, cu un stil de viață sănătos, fără vicii și nici extreme. Nu există zile în care să nu mănânc, datorită faptului că fac sport este normal să îmi iau și energia din mâncare pentru a face toate aceste lucruri.”