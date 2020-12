Alex Bodi a spus tot adevărul. Ce s-a întâmplat la închisoare

Alex Bodi a spus tot adevărul despre clipele grele pe care le-a trăit în ultima perioadă şi a povestit ce s-a întâmplat în închisoare. Afaceristul din Mediaş se află acum în arest la domiciliu pentru 30 de zile.

După 30 de zile în care a stat în arest preventiv în Penitenciarul de Maximă Siguranță din Craiova, împreună cu alți doi locotenenți ai grupării, Alex Bodi a spus tot adevărul. Fostul soţ al Biancăi Drăgușanu a povestit ce s-a întâmplat în închisoare în această perioadă. Cum fanii au observat că bărbatul este mai subţirel, aceştia l-au întrebat cât a slăbit. Desigur, mâncarea oferită în penitenciar nu a fost una potrivită afaceristului care ţinea un regim alimentar special pentru a-şi menţine masa musculară.

Mai mult, Bodi a ţinut să precizeze că nu va accepta niciodată o înfrângere şi că va face orice pentru a-şi demonstra nevinovăţia.

“În momentul de față, nu-mi permit să clachez, pentru că am două fetițe care înseamnă totul pentru mine. Oricât de grea ar fi o luptă, nu aș accepta înfrângerea niciodată. Mereu când am avut momente dificile, oricât de greu părea, am crezut în mine și am știut ce-mi doresc de la viață.

Cu cât lumea nu credea în mine și nu-mi dădea credit, cu atât mai mare era ambiția și dorința de a reuși! Dar niciodată nu poți reuși fără ajutorul Lui Dumnezeu”, a mai explicat afaceristul din Mediaş.