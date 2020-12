Alex Bodi a făcut marele anunț. Bianca Drăgușanu va înnebuni de furie, sigur nu se aștepta la asta

Ieri vă relatam despre declarațiile de dragoste dintre Alex Bodi și Daria Radionova. Astăzi aflăm că vor să se căsătorească, sau cel puțin așa a dat de înțeles frumoasa Daria Radionova. Totul ar fi plecat de la o provocare aruncată fanilor în spațiul online de către cei doi.

Dacă până mai ieri se mulțumeau cu declarații de dragoste siropoase pe rețelele de socializare, acm se pare că lucrurile se schimbă între afaceristul Alex Bodi și frumoasa Daria Radionova. Într-o serie de întrebări și răspunsuri pe Instagram, au fost multe întrebări legate de relația lor.

Provocarea a fost generată chiar de Alex Bodi și Daria Radionova. Fanii au răspuns imediat acestei provocări cu o ploaie de întrebări. Unii fani au fost puțin răutăcioși, întrebându-l pe afacerist de ce nu a mai așteptat până să înceapă o nouă relație. Alex Bodi a răspuns “Nu am avut nevoie pentru că am știut ce îmi doresc! ”.

Și a urmat marea întrebare, venită tot din partea unui fan al milionarului. Cu mult curaj internautul a întrebat ”Vrem să te vedem însurându-te cu Daria. Pe când nunta?”. Poate unii s-ar fi așteptat la un răspuns mai ponderat, dar Alex Bodi a replicat: “Cine știe… poate curând dacă Dumnezeu vrea asta!!”.

La un astfel de răspuns tragi concluzia că Daria este deja exaltată, sare în sus de fericire. Cu alte cuvinte s-ar putea, în curând, să bată clopotele de nuntă. ce cadou mai frumos și-ar fi putut dori Daria Radionova de Crăciun?

După scandalul și despărțirea de Bianca Drăgușanu, au existat zvonuri că acesta ar fi înșelat-o pe Bianca cu tânăra Daria Radionova, dar afaceristul i-a sărit în apărare rusoaicei, declarând:

“Nu sunt un bărbat căsătorit ca să am amantă și nici nu am o relație ca să am amantă. Daria nu este amanta mea, este iubita mea”, declara la Antena Stars, Alex Bodi.