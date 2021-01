Alex Ashraf, primele declarații despre o familie cu Oana Zăvoranu: ”Copilul numărul 1 e pe vine”

Alex Ashraf a făcut primele declarații despre copilul cu Oana Zăvoranu. Acesta susține că micuțul numărul 1 este pe ”vine”. Cei doi sunt mai hotărâți ca oricând să își mărească familia.

Alex Ashraf a făcut marele anunț. Oana Zăvoranu urmează să nască, însă nu luna aceasta

Alex Ashraf, iubitul Oanei Zăvoranu, a făcut primele declarații despre copil Acesta susține că micuțul numărul 1, semn că nu vor să se oprească doar la un bebeluș, este pe ”vine”.

Oana Zăvoranu și Alex Ashraf sunt hotărâți tare de tot să își mărească familia. Deși cei doi au declarat de câte ori au avut ocazia că își doresc să devină părinți, până acum nimimc nu s-a concretizat. Însă, de curând, soțul Oanei Zăvoranu a început să dea din casă și a dezvăluit lumii întregi faptul că nu a uitat și că lucrează intens, probabil, la acest capitol.

Oana Zăvoranu a revenit la gânduri mai bune în ceea ce privește copiii

Chiar dacă Oana Zăvoranu a declarat de mai multe ori în trecut faptul că nu își dorește copii, între timp gândirea brunetei pare că s-a mai schimbat. Alex Ashraf este cel care, probabil, a convins-o pe brunetă să facă acest pas important în viața ei.

În plus, în urmă cu ceva timp, Oana Zăvoranu a explicat că și-ar dori pentru copiiii ei în momentul în care aceștia vor începe să apară, cetățenie americană.

Ce își dorește Oana Zăvoranu pentru copiii ei

”Mereu m-am gândit că sunt americană și m-am simțit așa. Dacă o să fie vreodată să am un copil cu Alex, aș vrea să aibă cetățenie americană”, a mai adăugat Zăvoranu.

Alex Ashraf este se pare, cel mai dornic din cuplu de a deveni părinte, cât mai curând posibil. De altfel, acesta a și dezvăluit faptul că primul copil este deja plănuit, asta pentru că își dorește să aibă doi. ”Cum adică dacă ar fi să fie vreodată? Nu că dacă o să fie, o să fie! O să fie cât de curând”, a spus Alex.

Oana Zăvoranu, alegere dificilă

Alex Ashraf a mai precizat, bucuros, că lucrează la primul copil și că urmează să dea cât de curând vestea că Oana Zăvoranu este însărcinată. ”Copilul numărul 1 e pe vine. Nu are cum să vină acum, că nu poate Oana într-o lună să și nască”, a mai spus Alex Ashraf.

Oana Zăvoranu și Alex Ashraf au trecut de-a lungul timpului prin momente dificile. De altfel, nici începutul relației lor nu a fost unul tocmai normal, la vremea respectivă Oana Zăvoranu a avut de făcut o alegere dificilă în viața ei. A fost nevoită să aleagă între Alex și un alt bărbat.

Oana Zăvoranu, despre Alex Ashraf

Odată ce au devenit soț și soție momentele dificile au început să își facă apariția, însă împreună au depășit orice obstacol.

”La el am gasit o căldură sufletească imensă, mă suportă că-s greu de suportat. Am noroc că am un bărbat la fel ca mine. Noi semănăm foarte mult, ne bucurăm foarte mult pentru orice, ca niște copii. Ne-am făcut un tatuaj amândoi. Cursul dragostei noastre nu ne va despărți niciodată”, a dezvăluit Oana Zăvoranu.