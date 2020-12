Alex Ashraf, la un pas de despărțire de Oana Zăvoranu. A spus tot ce i-a făcut bruneta

Oana Zăvoranu a vorbit despre căsnicia ei cu Alex Ashraf. Aceasta a spus chiar că au existat momente tensionate între cei doi. Deși se iubesc și se susțin necondiționat, între Oana Zăvoranu și Alex Ashraf nu a fost totul lapte și miere.

Alex Ashraf, la un pas de despărțire de Oana Zăvoranu

Cei doi au reaprins flacăra pasiunii atunci când monotonia i-a pândit, dar pandemia de coronavirus le-a închegat și mai mult relația.

”Am avut perioade de suișuri și coborâșuri, dar orice ceartă ne-a unit mai mult. În orice relație de prietenie, căsnicie, intervine monotonia. Secretul este să reușești să reînvii căsnicia, relația, povestea de iubire, să reaprinzi flacăra. Se pierduse la un moment dat un ceva. Nu era vorba de dragoste, că dacă aia se pierde, nu se mai poate reuni. Dacă este dragoste, o poți duce mai departe. Mă cunoaște atât de bine, încât știe când să vină cu ceva. Mă simte. Asta face o femeie fericită. Așa și un bărbat. Dacă simte că este iubit, apreciat, este un om fericit”, a declarat Oana la Antena Stars.

Oana Zăvoranu mai credea în iubire

Dar Alex Ashraf a recunoscut și de unde au provenit problemele în trecut:

”Ea era plecată toată ziua la clinică. Ne depărtasem, dar pandemia ne-a unit. Am petrecut mult timp împreună”, a spus și Alex Ashraf.

Amintim că Oana Zăvoranu s-a cununat religios cu Alex Ashraf în anul 2017: Amândoi sunt la a doua căsătorie. Naşi le-au fost cuplul Mihaela şi Silviu Prigoană. La momentul acela, vedeta a spus că nu mai credea în iubire atunci când și-a cunoscut sufletul pereche. În plus, ea nici nu se mai gândea că va ajunge vreodată în fața altarului.

”Dacă mi-ar fi zis mie cineva, vreodată, că voi rămâne cu acest om pe care îl dădeam afară pe uşă şi îmi intra pe geam… Nu aş fi crezut că poate avea atâta influenţă asupra mea. Treceam printr-o perioadă mai întunecată. Şi nu mai credeam în dragoste. Poate într-o aventură, dar nu în iubire. Nu credeam că poate fi el stâlpul de care aveam nevoie

Nunta a avut loc pe data de 9 septembrie. A fost iniţiativa mea. Oana Zăvoranu, în biserică? E ceva mai greu de imaginat, mă gândesc. Am zis hai să o facem şi pe asta, de ce nu? Eu m-am gândit să fiu sub acoperire, m-am îmbrăcat într-o rochie roşie cu un decolteu adânc de preotul nu-şi putea dezlipi ochii de pe bustul meu. A avut loc într-o biserică superbă, nu ştiu dacă am intrat într-o biserică atât de frumoasă”, susținea Oana Zăvoranu.