Alertă meteo ANM. Ninsori în România: ce se întâmplă în țară

Specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie indică noi schimbări de temperatură. Care sunt detaliile oferite de meteorologi și cum va fi vremea în perioada următoare?

Alertă meteo ANM. Ninsorile cuprind România

Deși mulți abia așteptăm să ne îmbătăm cu mirosurile primăverii, iarna își mai arată colții încă. Nu am scăpat de temperaturile reci și nici de ninsori. Conform specialiștilor, în nordul, nord-estul și local în centrul teritoriului vor fi perioade în care se vor semnala precipitații sub formă de ninsoare și precipitații sub formă de lapoviță și ploaie.

De asemenea, acest lucru este valabil și pentru dimineața zilei de sâmbătă, unde fenomenele prezentate vor favoriza formarea poleiului. Se anunță ninsori și la munte, dar temporar. Acestea vor fi în mare parte moderate cantitativ – 10-15 l/mp – și se va depune un strat nou de zăpadă, alocuri consistent.

„În intervalul menționat, în nordul, nord-estul și local în centrul teritoriului, iar din dimineața zilei de sâmbătă (20 februarie) și în regiunile sud-vestice și pe arii restrânse în cele sudice, vor fi perioade în care se vor semnala precipitații sub formă de ninsoare și precipitații sub formă de lapoviță și ploaie, care vor favoriza formarea poleiului. La munte temporar va ninge. Ninsorile vor fi în general moderate cantitativ (cantitățile de precipitații vor depăși pe arii restrânse 10…15 l/mp) și se va depune strat nou de zăpadă, pe alocuri consistent”

Administrația Națională de Meteorologie

Ce spun meteorologii despre primăvara lui 2021?

”În continuare, până miercuri dimineață la ora 10:00 vorbim despre o vreme deosebit de rece, geroasă noaptea și dimineața în partea de nord, centru și est a țării, iar în cursul zilelor de marți și miercuri chiar și în regiunile sudice, acolo unde ne așteptăm ca valorile de temperaturi să coboare frecvent sub – 10 grade Celsius, nu numai în depresiunile din estul Transilvaniei, unde acolo, în această perioadă, valorile sub – 15/-20 de grade Celsius pot fi considerate valori obișnuite.

(…) La sfârșitul acestei săptămâni, vom înregistra o creștere a valorilor de temperaturi, este posibil ca în partea de vest, centru, sud-est a țării, să vorbim de temperaturi maxime de până la 10-11 grade Celsius, dar nopțile rămân în continuare reci”, a explicat directorul ANM, arată agrointel.ro.

Specialistul a declarat că primăvara se lasă așteptată, iar în primele două săptămâni din luna lui mărțișor vom avea parte de temperaturi sub media perioadei în cauză. „Alternanțele de vreme călduroasă, urmată de vreme mai rece, rămân în continuare de interes și din păcate vorbim până la sfârșitul lunii februarie de o tendință spre deficit a cantităților de precipitații, tendință care pare să fie semnalul și pentru prima jumătate din martie.”