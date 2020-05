Liviu Vârciu și Jojo, din nou împreună! Se întâmplă la 20 de ani după ce au format un cuplu

Liviu Vârciu și Jojo vor participa împreună la emisiune „Te cunosc de undeva!”, la 20 de ani de când au format un cuplu. Reamintim că cei doi au fost la un pas de căsătorie, dar în cele din urmă au luat-o pe drumuri separate.

Liviu Vârciu și Jojo, în noul sezon ”Te cunosc de undeva”

Filmările show-ului ”Te cunosc de undeva”, care va fi difuzat în curând la Antena 1, au început. Pentru acest nou sezon, producătorii au apelat la artiști de renume din showbiz-ul autohton, unii dintre ei cunoscându-se foarte bine.

Conform Click, vedete importante vor participa la noul sezon Te cunosc de undeva!. Vorbim aici de solista AMI – Andreea Ioana Moldovan, 30 de ani, dar și despre cântăreața Adda – Ada Alexandra Moldovan, 28 de ani, care a participat și la reality-show-ul Asia Express (Antena 1), alături de soțul ei. De asemenea, vor mai participa la celebrul show de la Antena 1, artiștii Monica Anghel, 48 de ani, și Marcel Pavel, 60 de ani, care, în 2002, au obținut locul 8, la Eurovision, finala din Estonia, cu piesa “Tell me why”, notează sursa citată.

De ce s-au despărțit Liviu Vârciu și Jojo

Dacă ar fi să dăm timpul înapoi, ne reamintim de povestea de dragoste dintre Jojo și Liviu Vârciu, de la începutul anilor 2000. Doar că relația lor s-a încheiat brusc, doar după câteva luni. Într-un interviu, Liviu a povestit motivul despărțirii de blondină care i-a pus inima pe jar și d e dragul căreia își tatuase pe deget inițiala numelui ei.

”Trebuia să mă căsătoresc cu Jojo şi să ne cunune Horia Brenciu. În 2000, am cerut-o de soţie. Ne stătea bine împreună şi am iubit-o foarte mult. Am aflat că m-a înșelat și nu am putut trece peste asta. Eu am ţinut la ea mai mult decât ar fi trebuit!”, a precizat Liviu Vârciu despre motivele despărțirii de Jojo (Cătălina Grama).