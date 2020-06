Antena 1 a făcut anunțul. Cine participă în sezonul 15 la Te Cunosc de Undeva

După o perioadă de aproape două luni în care nu au mai existat producții tv, Antena 1 revine în forță cu unul din cele mai apreciate show-uri. Anunțul a fost făcut de producători și surprizele se țin lanț.

Un nou sezon al celui mai apreciat show produs de Antena 1 revine în forță cu o nouă serie de concurenți ce urmează să parcurgă drumul spre transformări uluitoare. Sezonul 5-lea sezon, în afară de concurenții care participă solo, va aduce și noi trei perechi inedite de artiști. Jurații celui de-al 15-lea sezon vor fi aceiași profesioniști, Ozana Barabancea, Andreea Bălan, Cristi Iacob și Aurelian Temișan.

Una dintre cele trei perechi de vedete, care intră în competiția transformărilor va fi formată din Monica Anghel și Marcel Pave.Monica revine pe scena TCDU, pentru un nou sezon, iar cei doi vor cânta pentru prima oară împreună într-un show de divertisment.

”Sunt aici la sugestia prietenei mele dragi, Monica Anghel, care mi-a spus – Marcel, vino, că este foarte, foarte haios, o să fie o distracție generală! Mai fusesem invitat, însă am refuzat cu eleganţã, necrezând cã mi se va potrivi acest format; transformãrile mi se par foarte delicate şi dificile. Chiar de la prima repetiţie am simţit că, într-adevăr, acest proiect este o mare provocare. Dar este foarte interesant, atmosfera este extraordinară, colegii deosebiţi. Ne simţim ca într-o mare familie, am uitat de spiritul de competiţie şi ne bucurăm de fiecare clipă împreună!”, explică Marcel Pavel.