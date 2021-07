Albert Oprea și Maria Chițu, moment genial în camera de hotel. Ce au făcut după ce s-au văzut

Albert Oprea și Mari Chițu au oferit fanilor Survivor România detalii despre un moment deosebit ce s-a petrecut chiar în camera de hotel. Ce au făcut cei doi foști Războinici imediat după ce s-au regăsit?

Întâlnire mult așteptată de fanii Survivor România 2021, dar și de cei doi Războinici despre care se spune că și-ar fi ajuns mai mult la suflet. Maria Chițu și Albert Oprea s-au revăzut după aliminarera din show-ul din Republica Dominicană. Maria a părăsit competiția chiar când se afla la un pas de ultima ediție, înainte de marea finală.

Războinica s-a revăzut cu unii dintre colegi la hotel, după ce aceștia au poposit din nou pe tărâmul exotic pentru a le fi alături supraviețuitorilor. Fosta concurentă a povestit despre ce s-a întâmplat atunci când s-au întâlnit la hotel. Cea din urmă abia dacă l-a recunoscut pe fostul ei coleg de echipă:

„A bătut la ușă, eram eu și Elena în cameră și vreau să vă spun că nu l-am recunoscut pentru că era bărbierit și am întrebat-o pe Elena cine este băiatul, pentru că nu l-am recunoscut. După care m-am uitat la el mai bine și chiar este adevăratul Albert. Chiar este schimbat„, a declarat Războinica, pentru wowbiz.ro.

Întrebată despre o posibilă relație sau despre declarațiile emoționante pe care i le-ar fi făcut Albert, tânăra a spus: „Nu știu dacă a formulat cu cuvintele astea, că mă place, dar țin minte că mi-a zis că sunt frumoasă și parcă atrăgătoare, nu mai țin minte dacă astea au fost exact cuvintele lui.”

„Am făcut tot ce am putut. Îmi doream foarte mult să ajung în finală, să ajung acolo. Nu am plâns, am plâns atunci când mi-am sunat familia. Eram foarte emoționată pentru că erau foarte mândri de mine și știam că am fost foarte susținută de publicul de acasă. Când m-am văzut nominalizată cu Elena și cu Zanni mă gândeam că ei, fiind veterani, o să aibă mai multă susținere. Eu am și spus în timp ce o vedeam pe Elena că e foarte emotionată, că eram foarte sigură că eu voi fi cea care va ieși afară. I-am spus și ei că știam că eu voi iesi. I-am transmis să aibă încredere în ea, să nu aibă emoții să fie puternică”

Maria Chițu